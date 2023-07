🌐Alianza Lima, preocupado en brindar las máximas comodidades a su plantel, ha mejorado algunos ambientes en Lurín gracias al apoyo de Nike.



➡️ https://t.co/547NVCYiF5#Nike#AlianzaLima pic.twitter.com/7HJVrEK9Sj — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) June 30, 2023

Números del ‘Rifle’ en Alianza Lima

Al principio, Andrés Andrade no era jugador indiscutible en el once titular del conjunto íntimo, considerando la cantidad de opciones en esa posición (Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Christian Cueva), pero cada vez que sumó minutos, demostró un buen juego que alcanzó su punto más alto justo antes de su lesión.

En total, Andrade jugó diez partidos de titular con el conjunto íntimo en el Torneo Apertura, sumando una cantidad de 736 minutos. Anotó dos goles y tuvo tres asistencias hasta el partido ante Deportivo Municipal el 15 de mayo, cuatro fechas antes de que culmine la primera parte del campeonato y la última vez que Andrade pudo jugar con Alianza Lima previo a la lesión.

Respecto a la Copa Libertadores, el ‘Rifle’ disputó tres partidos, arrancó dos veces de titular y sumó una asistencia. Su primer duelo como inicialista fue en la victoria por 2-1 ante Libertad en Asunción, en el que fue el jugador más destacado del partido;, y luego en la derrota por 2-0 ante Atlético Mineiro en Brasil, en la que el equipo no tuvo un buen desempeño colectivo.

Previo a su lesión, Andrade venía siendo el enganche destacado para ‘Chicho’ Salas e incluso se criticó mucho que en los dos partidos siguientes (por el torneo local) el DT haya querido reformular y colocar a Christian Cueva en la posición del ‘Rifle’, a quien retrocedió a la primera línea de volantes. La prueba no funcionó y la certeza desde el comando técnico era que Andrade funcionaba mejor más cerca del delantero, sin importar que eso signifique sacrificar a la titularidad de Cueva.

Momento de la lesión

En los dos últimos partidos que jugó Andrade por la Liga 1 lo hizo en una posición menos provechosa de la venía haciéndolo como único ‘10′. El último de los encuentros fue ante Deportivo Municipal y para el siguiente, ante FBC Melgar, el futbolista colombiano no fue parte de la delegación viajera hacia Arequipa, ya que el comando técnico guardaría a sus piezas clave para el partido de vida o muerte ante Libertad en Matute por Copa Libertadores.

Uno de los escogidos para enfrentar el partido ante Libertad en Lima era el ‘Rifle’ Andrade; sin embargo, en una práctica durante esa semana, hizo un mal movimiento que afectó principalmente la rodilla derecha. Si bien el parte médico del club oficial nunca se dio a conocer, hasta el momento, se le realizaron tres resonancias que arrojaban una lesión que comprometía ligamentos y meniscos. Incluso, desde el entorno del jugador, se consultó la opinión de expertos en el extranjero.

A partir de entonces, se han tenido muchas teorías respecto a cómo va la recuperación del ‘Rifle’ y su tiempo de para. De momento, la certeza es que el futbolista se siente optimista con su pronto regreso y no contempla la operación, más allá de que fue una de las recomendaciones. Sigue rehabilitándose y haciendo trabajos de gimnasio, fuerza y con balón. Pero hasta el momento no hay una confirmación de su fecha de retorno.

¿Un refuerzo menos?

Al no tenerse certeza de su retorno y con la idea de una posible operación rondando el entorno de Andrade, todavía no se sabe si se perderá o no el resto de campeonato. Desde el lado del futbolista hay mucho optimismo con poder jugar en el Torneo Clausura y, de no ser así, sería un refuerzo extranjero con uno de los salarios más elevados en la planilla que no está a disposición.

Respecto a su lugar en la cancha, es un futbolista de suma importancia no solo por su calidad, sino porque ocupaba una posición crucial y estratégica como es la de un enganche y repartidor dentro del esquema de Alianza Lima. Con la salida de Pablo Lavandeira, un Christian Cueva que no termina de convencer y Jairo Concha como el de mejor actualidad, la gran inversión en el plantel del 2023 parece no ser provechosa del todo.

De momento, Andrade no ha estado disponible en nueve partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores pese a ser un fichaje extranjero; sin duda alguna es una de las bajas más sensibles no solo a nivel futbolístico, sino también costosa a nivel de la gerencia deportiva.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.