Alianza Lima: ¿Claudio Pizarro cada vez más cerca de volver a vestir la blanquiazul?

César Torres, miembro del comité consultivo de Alianza Lima , confirmó que solo esperan la respuesta de Claudio Pizarro para confirmar su regreso y que la próxima semana será clave para concretar el anhelado retorno del 'Bombardero' a Matute.



La llegada del delantero cada día cobra más fuerza y más cuando los directivos de Werder Bremen ponen en duda el interés de seguir contando con él para una nueva temporada.

Sin dos mundialistas: las sorpresas y las grandes ausencias de la lista preliminar de Ricardo Gareca [FOTOS]



Esta mañana en conferencia de prensa le preguntaron nuevamente a Frank Baumann (Director Deportivo del club) por la situación de Claudio Pizarro y la respuesta fue breve: "Veremos cómo continúan las cosas con él". La prioridad del club en estos momentos es extender el contrato de Max Kruse.

Hace nos días Frank Baumann, dijo que renovar el contrato de Claudio Pizarro es una decisión que se tiene que pensar muy bien: "No nos guiaremos por el sentimiento actual. El año pasado fuimos criticados por muchos y ahora las mismas personas gritan hurra, pero ¿qué pasa en tres meses, si no juega o si otros no vinieron?".

"No podemos ser distraídos por la presión pública, y tenemos que hacer lo que consideramos más útil para el equipo y el club", añadió el directivo de Werder Bremen.

Mientras tanto en Alianza Lima tienen todo listo para su retorno y solo esperan el sí del 'Bombardero'. Uno de los detalles que Claudio Pizarro debía solucionar para volver era el familiar y todo indica que ya lo hizo. Solo queda esperar.

Los detalles de la venta de entradas para los amistoso ante Costa Rica y Colombia. (América TV)

