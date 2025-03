Una victoria siempre debería mantener la alegría de una afición que espera ver a su equipo recuperarse, más aún si es una goleada, pero para los hinchas de Sporting Cristal no fue suficiente la que le propinaron a Deportivo Binacional, pues el ambiente que se vivió en el Estadio Alberto Gallardo fue uno lleno de incertidumbre y sobretodo de descontento. No por el resultado si no con detalles externos que han puesto en aprietos a los ‘rimenses’, por ello el técnico Guillermo Farré resaltó la importancia de dejar algunas acciones de lado sobretodo para el imponente reto que se viene por Copa Libertadores, ante Palmeiras.

A pesar de que como equipo, Sporting Cristal ha podido celebrar volver al triunfo después de dos duras derrotas consecutivas, lo que no ha recuperado aún al cien por ciento es la estrecha relación que mantuvo con sus hinchas meses anteriores en los que se mostraba el constante apoyo desde las tribunas. Si bien no hubo un vacío total, se sintió el malestar por los cánticos de la hinchada hacia comando técnico, jugadores y dirigencia.

Situación a la que el plantel no puede hacer oídos sordos, pero sí tratan de que no genere un gran impacto en los futbolistas que pueda entorpecer más su rendimiento, sabiendo que en los próximos días se viene un duelo importante frente a Palmeiras en el debut por Copa Libertadores, en el que esperan salir airosos. Y así lo comentó Guillermo Farré, que analizó también la victoria y como se preparan de cara al partido del jueves.

“Sin duda de que todo partido que se gana unifica el estado de ánimo. Le ha permitido a mi criterio a los jugadores generarse confianza, ya sea por la forma en la que se ganó, por el protagonismo, por haber ganado de buena manera, entonces sin duda de que es un aliciente anímico importante para lo que sigue”, inició en conferencia de prensa.

Tribunas del Estadio Alberto Gallardo lucieron casi vacías por descontento de los hinchas de Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

A su vez, mencionó cómo han tenido que manejar el ambiente que se les presentó con los hinchas en el Gallardo enfocándose principalmente en lo que el equipo necesitaba. “Nosotros tenemos la obligación de entrar a la cancha a jugar con el ambiente que haya. Nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer hoy, enfrentar a Binacional, ganar. Entonces focalizamos nosotros la cabeza en jugar el partido, en concentrarnos en el partido y cada uno tendrá su motivo para hacer o tomar la decisión que haya tomado en la parte exterior”, añadió.

Por su puesto, no dudó en extender la invitación hacia los aficionados para hacer un alto a las diferencias y que el Estadio Nacional se convierta en una “fiesta” para su debut por Copa Libertadores. “Que vayan al estadio, que alienten, que nosotros dentro de la cancha vamos a responder y vamos a dejar todo como cada partido”, mencionó.

Si bien será una tarea difícil, Farré asegura que cuenta con un “equipo que es ambicioso” y que siempre apunta a los objetivos grandes, que en este caso sería poder alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores, pero nuevamente volvió a recalcar que para ganar “no solo se hace con 11 jugadores, sino se gana con todo un ambiente positivo” por lo que espera contar con el respaldo de su gente para dicho compromiso.

Finalmente, el técnico cerró sus declaraciones diciendo: “De nada sirve generar algún clima hostil porque el más beneficiado siempre es el rival y siempre le genera ansiedad nuestros propios jugadores. Entonces, nuestros jugadores para hacer una gran Copa, para que podamos ser protagonista en la Copa, sin duda que necesitamos no solamente de los jugadores, de todo el staff, de la institución con todo lo que nos aporta, sino también de todo el entorno, la gente. Y que todos juntos podamos lograr cosas importantes, que es lo más lindo del fútbol, que todos juntos logremos cosas importantes”.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de golear por 5-0 ante Binacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Palmeiras en Lima, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 3 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

