La logística y planificación de los equipos respecto a sus partidos en la presente Liga 1, es algo de lo que se viene hablando desde hace varios días sobretodo por el pedido de parte de Alianza Lima que solicitó la reprogramación de su duelo frente a ADT por no contar con las facilidades de su traslado. Estando ya en Tarma se encontraron con otro inconveniente, pues sufrieron una apabullante derrota. Si bien, el técnico de los blanquiazules no se excusó al 100% haber perdido por dichos problemas, el estratega de los ‘celestes’, Carlos Desio, no se mostró conforme con algunos comentarios.

Luego de celebrar un triunfo que los mantiene cerca de los primeros lugares de la tabla, Carlos Desio se mostró tranquilo al ganarle a un Alianza Lima que se apuntaba como el gran favorito, pese a que viajó con una plantilla alterna. Sin embargo, sí se mostró incómodo por lo que dijo su contraparte Néstor Gorosito, sobre los problemas surgidos en la previa.

Y es que tras encontrarse con una derrota, ‘Pipo’ mencionó algunas de las dificultades que se tenían que mejorar en el fútbol peruano, como es el tema de mejorar las gestiones y la organización de la propia Liga 1, con mejores condiciones en las que se puedan jugar, que para él esta vez no fue el caso. “Salimos a las cinco de la mañana, sin desayuno, llegamos sin comer. No es profesional”, expresó a la prensa tras el partido.

Ante esto, de manera contundente, Desio no dudó en responder fuerte mencionando: “No puedo decirte nada. Si me dices a mí, son excusas. Qué quieres que te diga. Yo no pongo excusas. Yo fui, jugué contra Huancayo, perdimos el clásico por primera vez, puse la cara. Esto es fútbol, a veces para un lado, a veces para el otro”.

Carlos Desio consiguió ganarle por 3-0 a Alianza Lima, con ADT. (Foto: ADT)

A su vez, en la misma línea de lo que comentó el técnico de Alianza Lima, Carlos Desio agregó: “Yo creo que eso puede ser, no comieron, qué sé yo, yo tampoco comí. Es algo que no lo comparto, pero es así. Esas cosas desdibujan lo que es realmente lo que nosotros buscamos, que se hable del juego y en el juego fuimos nosotros superiores totalmente y eso se mostró dentro de la cancha y se mostró en el resultado”.

Sobre lo que se mencionó respecto a algunas “ventajas” que sintieron que se le dio a otros equipos, el técnico de los tarmeños expresó: “A mí lo que no me gusta es que sea para algunos y para otros no. No me gusta porque lo sufrimos. Lo sufrimos con Cienciano que le dieron días de descanso y nosotros tuvimos que jugar, viajar seis horas y media a Huánuco, volver seis horas y media, jugar con el Boys y a Cienciano le dieron días de descanso, me parece que no está bien”.

Finalmente, así como su compañero de profesión, Pellejero que es entrenador de Sport Huancayo, también detalló lo que los equipos del interior del país deben pasar cada cierto tiempo por las dificultades que implican viajar en varias ocasiones, e incluso sin viajes a otras provincias de manera directa.

“Nosotros los del interior sabemos lo que es viajar todos los días. Cada vez que nosotros viajamos a jugar ahora cuando nos toque Melgar vamos a tener mínimo entre 10 a 14 horas de viaje y no nos quejamos, vamos, ponemos la cara. Yo sé que el fútbol es un negocio y te sirve que los equipos grandes darle un poquito más de esa facilidad porque son equipos grandes, son los que venden, pero acá tiene que ser para todos iguales. Si nosotros viajamos en colectivo, ellos también pueden viajar en colectivo”, culminó.

Alianza Lima cayó por 3-0 a ADT en la fecha 6 del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de caer por 0-3 ante ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Libertad en Lima, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 1 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

