Estado de los desconvocados

Si bien el último viernes se dio a conocer que Christian Cueva fue desconvocado de la selección peruana para los partidos ante Paraguay y Brasil por presentar fatiga muscular, según el parte médico de la blanquirroja, en los últimos días ‘Aladino’ ha entrenado a la par de sus compañeros en Lurín y está a disposición de Mauricio Larriera en caso quiera contar con él en el duelo ante Cantolao. Como se recuerda, Cueva fue titular en el duelo ante Alianza Atlético hace dos semanas en Matute y todo hace indicar que también arrancaría esta fecha, pues ya superó su molestia.

Otro de los desconvocados por la misma razón fue Bryan Reyna , quien más allá de haber presentar la fatiga muscular es baja obligatoria considerando que fue expulsado en la última fecha y se espera que esté totalmente apto para el siguiente duelo ante Unión Comercio en Matute. Por último, Carlos Zambrano , quien no fue llamado a la blanquirroja debido a encontrarse en tiempo de recuperación por un desgarro, ya está bien físicamente para poder ser tomado en cuenta este fin de semana.

Altas médicas

Otras dos buenas noticias en tienda íntima es que tanto Jairo Concha (desgarro en el glúteo) como Ricardo Lagos (desgarro en el isquiotibial) han recibido el alta médica por parte del departamento médico del club para poder ser tomados en cuenta por el estratega uruguayo. Sin embargo, todavía no se conoce si serán o no desde la partida porque no hay una oncena confirmada. De momento, ambos futbolistas que fueron ausencias ante Alianza Atlético ya entrenan a la par de sus compañeros.

Por su parte, Franco Zanelatto también está en óptimas condiciones para poder reaparecer luego de haber sufrido un esguince en el ligamento cruzado. Tras un tiempo de para considerable (fines de julio), el extremo ya tiene el visto bueno del área médica para poder ser convocado y empezar a sumar minutos. Quien todavía deberá esperar es Cristian Benavente , ya que todavía no se encuentra entrenando a la par de sus compañeros, pero se espera que pueda empezar a ser considerado en un par de semanas.

El encuentro entre Alianza Lima y Cantolao está programado para este sábado 9 de setiembre a partir de las 3:00 pm en el estadio Iván Elías Moreno por la fecha 12 del Torneo Clausura. Actualmente, el equipo blanquiazul se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 20 puntos, por debajo de Sporting Cristal (24), Universitario de Deportes (22) y Sport Huancayo (21).

