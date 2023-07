El ‘León’ quiere rugir

La marca firme y eficiente estará garantizada en la defensa de Alianza Lima mañana ante Sport Boys. Carlos Zambrano está en perfectas condiciones y ambiciona ganar el partido que se jugará en el Estadio Nacional. “Sport Boys será un rival duro para nosotros porque viene de ganar, pero tenemos que obtener la victoria para alejarnos de los que están atrás de nosotros en la tabla de posiciones y porque un triunfo sirve siempre para ganar confianza”, indicó el ‘León’.

Además, el seleccionado cree que la segunda parte de la Liga 1 Betsson será más apretada. “El Clausura será más duro, todos los equipos buscan llegar a una final y ahora nos tocarán más salidas a provincias, pero tenemos un plantel amplio para aguantar el resto de la temporada”, sostuvo.

El último entrenamiento fue en el EGB y lo común en la sesión fue la actitud en cada uno de los futbolistas para cada ejercicio o acción de juego. Guillermo Salas, entrenador de los íntimos, bosqueja un plan de éxito frente a la ‘Misilera’ donde la sorpresa en la oncena sería la incursión de Gabriel Costa. El extremo blanquiazul tiene alta posibilidad de reemplazar a Franco Zanelatto, quien fue titular en el duelo ante Sporting Cristal (0-0).

El ‘Rifle’ está listo para disparar

Por otro lado, Andrés Andrade está feliz porque luego de dos meses tendrá la oportunidad de volver a jugar. Su lesión en la rodilla es historia y Depor pudo conocer que reaparecerá mañana contra Sport Boys. “Me siento muy bien, ya me siento para competir. Se ha hecho largo no haber jugado, pero creo que ha sido lo prudente para la lesión que tuve”, manifestó tras la penúltima práctica íntima.

Es más, el colombiano confirmó que nunca salió del país para tratar su rodilla izquierda. “Tuve una lesión complicada, gracias a Dios ya está estable (rodilla). Hemos podido balancearla. Pude participar y hacer fútbol con el grupo. Nunca me he operado. Cuando salí, no fue a operarme”, aclaró.

Finalmente, el ‘Rifle’ se refirió a la ‘Misilera’, rival con el que sumará minutos. “El Boys es un equipo que viene compitiendo bien, es un equipo aguerrido. El Clausura es un torneo diferente, uno donde todo el mundo quiere sumar, quedar adelante y este partido será muy complicado”, puntualizó.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR