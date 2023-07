¿Cómo se dio tu llegada a la UCV?

El trato se cerró rápidamente. Tuve contacto con el presidente, Richard Acuña, y creo que en un día ya lo veníamos cerrando. Uno espera momentos indicados para volver a salir y ese fue. Ellos hicieron un esfuerzo de su parte y estoy contento por eso.

¿Qué tal tener a Sebastián Abreu como entrenador?

Ya nos conocíamos porque nos enfrentamos en selección, antes de llegar tuve una charla con él y conversamos de fútbol, de la idea que él tenía con el equipo y conmigo. Me dio esa confianza que uno a veces necesita dentro del campo de juego y eso me motivó más. Es un entrenador joven pero con mucha ilusión de querer crecer. Poco a poco vamos entendiendo su idea y vamos mejorando.

¿Qué buscas con la UCV?

La idea es pelear el Torneo Clausura o seguir participando en una copa internacional como lo ha hecho en los últimos años. Esa es la ilusión que tenemos.

¿Qué equipo ves como rival más fuerte en el Clausura?

El favorito siempre es Alianza Lima porque es el bicampeón , es el rival al que todos quieren enfrentar y ganar. Pero todos los equipos grandes van a ser complicados, también hay otros que se han preparado de la mejor manera. Lo lindo es que a los tres grandes (Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal) los enfrentaremos en Trujillo y aprovecharemos eso. Sumar en casa es clave y luego tratar de robar de visitante.

Hablas de enfrentar a Alianza Lima, ¿hay algo especial con ese partido?

Va a ser una sensación muy linda. La gente de Alianza Lima sabe que la quiero mucho, los llevo en el corazón. Siempre estoy pendiente de cómo le va al equipo y tengo contacto con la mayoría de los compañeros. La gente me ha brindado su cariño y yo quiero a la hinchada blanquiazul. Espero que en ese partido me vaya de la mejor manera, saben que le tengo mucho respeto al club. No pude seguir por diferentes motivos, pero el cariño siempre está.

Porque tu querías continuar en Alianza Lima...

Claro, obviamente. Pero las cosas no se pudieron dar de esa forma y a veces eso pasa por algo. Uno debe hacer su trabajo y espero hacer las cosas bien cuando nos toque enfrentarnos.

Como se recuerda, Edgar Benítez llegó a Alianza Lima a mediados del 2021 y obtuvo el campeonato de dicha temporada. Un año más tarde, en julio del 2022, se dio su salida y su cupo de extranjero fue ocupado por el lateral derecho Gino Peruzzi, quien continúa en la institución.

¿Con quiénes tienes aún comunicación?

Siempre hablo casi con todos, sobre todo cuando tiran alguna historia en Instagram. A veces con Jairo (Concha), Yordi (Vílchez), con Hernán (Barcos) es con quien hablo más. También con el ‘Mono’ Campos o con Benavente, siempre estamos teniendo comunicación con los muchachos.

También compartiste con Pablo Lavandeira, ¿qué piensas de su salida?

Uno como profesional siempre trata de tener más minutos y más participación en un equipo. Quizá él notó que no tenía muchos minutos y tuvo la oportunidad de ir a un equipo grande como lo es Melgar. Creo que Pablo aprovechó bien su oportunidad, tomó una buena decisión. Ahora lo veo bien, lo veo jugando. Uno siempre quiere sentirse importante en el equipo en el que está.

A ti no te tocó ser dirigido por Guillermo Salas

En realidad sí, pero Guillermo Salas me dirigió cuando jugábamos a la pichanga (risas) y era asistente técnico (de Carlos Bustos). Recuerdo que siempre buscaba ganar, es un entrenador motivador con sus jugadores y eso se ve eso por cómo le está yendo. Volvió a salir campeón con el equipo y creo que tiene todos los méritos para estar donde está ahora como entrenador de Alianza, los resultados lo respaldan.

¿Crees que este Alianza Lima pudo hacer una mejor Copa Libertadores?

Creo que en algunos partidos el tema arbitral fue un poco injusto. Quizá pudieron sacar resultados más positivos. Creo que han hecho las cosas mejor que cuando nos tocó a nosotros. Este año se han comportado bien, se han plantado de la mejor manera y siempre estuvieron para ganar los partidos, pero por detalles se les ha escapado los resultados, lamentablemente.

Edgar Benítez fue uno de los jugadores claves en el título nacional de Alianza Lima en el 2021. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuando es tu contrato con la UCV?

Hasta finales de temporada y si se cumplen algunos partidos jugados el contrato se estaría extendiendo por un año más.

¿Tu idea es retirarte en el fútbol peruano?

Por ahora trato de disfrutar al máximo. Me siento bastante bien, en la UCV me han recibido de la mejor manera y mi idea es clasificar a una copa internacional y jugar con ellos. Uno ya se da cuenta cuando no das más, pero ahora me siento bien físicamente , estoy feliz.

¿Piensas en volver a Alianza Lima?

Ojalá que sí. Esperemos. Mi objetivo es hacer un buen torneo con la UCV, jugar una copa internacional con ellos y luego veamos que puede pasar. Uno tiene que estar físicamente entero para jugar en un club grande y marcar la diferencia.

¿A quién ves como favorito para el clásico?

Creo que ambos llegan de la mejor forma. En la ‘U’ está el profesor Jorge Fossati a quien tuve en Cerro Porteño , es un entrenador muy intenso, muy motivador y que le llega bien a los jugadores. Y por otro lado, Alianza es Alianza, se planta siempre fuerte de local o de visitante, tiene jugadores de calidad y su gente siempre está. Es lo que más admiro del equipo y esperemos que le vaya de la mejor manera en el clásico.

¿Piensas que la Liga 1 es competitiva?

Sí, yo creo que la llegada de jugadores de selección, de esas características y de esa jerarquía dan para que el fútbol peruano sea más competitivo. Son jugadores que han marcado historia jugando afuera. Además los equipos se vienen preparando mejor año a año y para mí es muy bueno.

Has sido mundialista con tu selección, ¿cómo ves el debut de Perú ante Paraguay?

Paraguay ha crecido con el proceso de los mellizos Barros Schelotto. La selección ha mejorado, tenemos jugadores de la liga que se han complementado bien en la selección. Creo que Paraguay llega un poco más favorito que Perú en ese partido y espero que nos vaya bien porque ya es momento de volver a un Mundial.

