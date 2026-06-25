Pedro Gallese vuelve a Matute. Alianza Lima confirmó un amistoso internacional frente a Deportivo Cali como parte de su preparación para el Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 12 de julio desde las 3:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la presencia de público, en el marco de las celebraciones por los 125 años de vida institucional del club blanquiazul.

Luego de conquistar el Torneo Apertura, el equipo dirigido por Néstor Gorosito busca mantener el ritmo competitivo antes del inicio del segundo semestre del año. Por ello, la directiva cerró un duelo de exigencia ante Deportivo Cali, histórico conjunto colombiano que servirá como una buena prueba para medir el nivel del plantel.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima oficializó el compromiso con un mensaje dirigido a sus hinchas. “Llega la Tarde Apuesta Total, una fiesta blanquiazul en el marco de nuestros 125 Años de Eternidad junto a un rival histórico: Deportivo Cali”, publicó el club, invitando a los aficionados a acompañar al equipo en Matute.

Sin embargo, uno de los principales atractivos del amistoso será el esperado regreso de Pedro Gallese al estadio de La Victoria. El arquero de la selección peruana defenderá el arco del cuadro colombiano y volverá a pisar el recinto donde dejó un grato recuerdo durante su paso por Alianza Lima.

El popular ‘Pulpo’ vistió la camiseta blanquiazul en la temporada 2019, año en el que disputó la Copa Libertadores y fue una de las figuras del equipo. Además, alcanzó la final del campeonato nacional, aunque Alianza terminó quedándose con el subcampeonato tras caer frente a Deportivo Binacional.

La presencia de Gallese despertará una mezcla de nostalgia y expectativa entre los hinchas aliancistas, quienes podrán volver a ver de cerca a uno de los arqueros más importantes del fútbol peruano en los últimos años. Su regreso promete ser uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Por su parte, Deportivo Cali llegará a Lima con la intención de aprovechar el amistoso para sumar minutos de competencia y evaluar a su plantel de cara a los retos que afrontará en el segundo semestre de la temporada. El conjunto colombiano también buscará ofrecer un espectáculo atractivo para los asistentes.

Así, Alianza Lima tendrá una exigente prueba antes del inicio del Clausura, en un partido que combinará fútbol, celebración y reencuentros. Con el regreso de Pedro Gallese a Matute como gran atractivo, el amistoso promete convertirse en una verdadera fiesta para la afición blanquiazul.

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