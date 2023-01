De momento, solo dos jugadores han sido oficializados (Costa y Pacheco) en su vuelta al torneo local. Si tomamos en cuenta los casos de Cueva, Zambrano (que recién jugaría la Liga 1), García y Valera nos daría un total seis peruanos que serían repatriados para Liga 1 2023, cifra que se acerca a la del año pasado. En 2022, hubo diez jugadores peruanos que regresaron (o llegaron) del extranjero.

El año pasado fueron repatriados Yoshimar Yotún, Fernando Pacheco, Rodrigo Vilca, Jordan Guivin, Matías Succar, Aldair Fuentes, Alexander Lecarios, Andy Polo, Paolo Hurtado y Cristian Benavente, este último tuvo su primera experiencia en la Liga 1. Aunque algunos les fue mejor que a otros, la realidad es que el regreso de jugadores peruanos viene siendo una tendencia en los últimos años.

Jugadores peruanos que regresaron en 2022 Equipo 2022 País de Procedencia Partidos Jugados en la Liga 1 2022 Yoshimar Yotún S. Cristal México 22 Fernando Pacheco S. Cristal (Apertura) Brasil 11 Rodrigo Vilca Universitario Inglaterra 22 Jordan Guivin Universitario (Clausura) México 16 Matías Succar Mannucci (Clausura) R. Checa 17 Aldair Fuentes Alianza Lima España 9 Alexander Lecarios Mannucci Brasil 16 Andy Polo Universitario Estados Unidos 28 Paolo Hurtado Alianza Lima (Clausura) Chile 7 Cristian Benavente Alianza Lima Bélgica 26

Algo habitual

Repatriar jugadores peruanos al fútbol nacional viene siendo una constante a lo largo de los últimos años. Tal es así que Perú es considerado el segundo peor exportador de Sudamérica, solo por delante de Bolivia. Según el estudio de CIES Football Observatory del 2019, 43 futbolistas peruanos militaban en el extranjero. En la región, solo superábamos a Bolivia, que contaba con siete representantes afuera.

Un año después ese número se redujo a 32, y la temporada pasada se contó con 25 ‘embajadores’, repartidos en doce diferentes ligas alrededor del mundo, ratificando así el penúltimo lugar de “exportadores” en esta parte del continente. Muy lejos de los líderes Brasil y Argentina, que en ese momento tenían 790 y 1287 ‘foráneos’, respectivamente, y solo por encima de los nueve de Bolivia.

Tomando como base todos los futbolistas nacionales involucrados en el mercado de fichajes desde enero 2015 hasta enero del 2022, se encontró que el 70% terminó volviendo a nuestro país. El año pasado, el 80% compitió en la Liga 1 y el resto en el ascenso, una cruda estadística que fue publicada anteriormente en un informe realizado por Franz Tamayo en Depor.

Pegan la vuelta este año

La vuelta del Gabriel Costa al fútbol peruano se da luego de cuatro años en Colo Colo de Chile, club en el que hasta el final fue pieza fundamental. El extremo uruguayo, nacionalizado peruano, ganó dos títulos con el ‘Cacique’ y su renovación parecía una prioridad del club; sin embargo, no se llegó a un buen puerto y terminó regresando al país para su segunda experiencia en Alianza tras el 2014 y 2015.

“Siempre es bueno venir a Alianza Lima, el equipo más grande del Perú. Se dieron las condiciones y muy feliz de volver. Siempre me trataron super bien. Siempre tuve la mentalidad de volver y cambiar la imagen con la que me fui. Vengo con otra fortaleza, también con muchas ganas e ilusión, ya que se está armando un buen equipo. En lo personal quiero llegar a fin de año y poder levantar la copa. Estoy muy feliz de estar acá”, declaró Costa, de 32 años y cuyo contrato es hasta 2024, en su presentación.

Costa en Colo Colo Partidos Jugados Goles Asistencias 2022 33 11 8 2021 23 5 8 2020 28 5 4 2019 21 5 0 TOTAL 105 26 20

Por otro lado, Fernando Pacheco volvió a Perú luego de su breve paso el año pasado por Emmen de Países Bajos. El extremo nacional salió de Cristal a mediados del 2022 en calidad de cedido hacia el elenco neerlandés, con el sueño de tener experiencia europea ;sin embargo, no logró tener muchos minutos de juego y a fin de año terminó regresando para jugar por Municipal esta temporada.

“Deseaba encontrar un espacio donde pueda consolidarme, sentirme en confianza. Siento que he tomado una decisión perfecta, ya que encontré un lugar donde me siento bien. Siento tranquilidad futbolística y emocional.. He podido reencontrarme con excompañeros, quienes son amigos en el fútbol. Ahora solo piensa en lo que será la temporada 2023. Estoy contento y agradecido por la oportunidad que me está dando Municipal. Poco a poco volveré a tener confianza y retribuiré eso en lo grupal”; dijo Pacheco.

Pacheco en Emmen Partidos Jugados Goles Asistencias 22/23 10 0 0

El caso de Cueva y Zambrano

Aunque ninguno de los dos ha sido oficializado, todo hace indicar que Christian Cueva y Carlos Zambrano tendrían todo listo para vestirse blanquiazul en la temporada 2023. ‘Aladino’, que viene de desvincularse del Al-Fateh por la falta de cuatro meses de pago, se convirtió en jugador libre, y aunque el club árabe tomará acciones legales de manera interna, eso no imposibilita a que el volante de la selección peruana fiche por otro equipo.

Tampoco le imposibilita el fallo de la FIFA en su disputa legal entre Santos y Pachuca (caso del 2020), pues la decisión de pagar una multa de 7.3 millones de dólares y una posible suspensión de seis meses será trasladada al TAS. Si bien Alianza Lima ya le habría hecho una oferta formal al jugador para volver a vestirse de blanquiazul como en 2014 y 2015, no sería el único club sondeando al peruano.

De acuerdo al periodista argentino Nahuel Ferreira, Cueva fue ofrecido a Nacional y Peñarol, ambos equipos históricos de Uruguay, además del Colo Colo de Chile. Eso sí, la única oferta concreta, señala el periodista, es la de Alianza Lima. Mientras que Carlos Zambrano también tendría todo para ponerse por primera vez la camiseta ‘íntima’ y cumplir su sueño de niño.

Mientras hay una disputa legal entre #Santos 🇧🇷 y #Tuzos de Pachuca por Christian Cueva (esperarán el fallo del TAS), informa @URUGUAYFICHAJES que el jugador fue ofrecido a #Nacional y #Peñarol 🇺🇾. Además consultó por el #ColoColo 🇨🇱 y tiene una oferta formal de #AlianzaLima 🇵🇪. pic.twitter.com/hZIkEGPtjB — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) January 4, 2023

El’ Kaiser’ rescindió contrato de mutuo acuerdo con Boca Juniors luego de que Hubo Ibarra le quitara la confianza por motivos disciplinarios luego de casi tres años en el cuadro ‘Xeneize’. Como jugador libre, Zambrano llegaría a La Victoria y jugaría por primera vez en el fútbol peruano, pues con 15 años dejó Cantolao (que en ese momento no tenía equipo profesional) para llegar al Schalke 04 de Alemania.

El mismo periodista, Nahuel Ferreira, brindó detalles de la negociación. “El contrato entre Alianza Lima y Carlos Zambrano será por un año con opción a extender por uno más, el defensor les dio prioridad sobre otras ofertas”, señaló. La presentación del defensa de 33 años se daría el domingo 8 de enero en la esperada ‘Tarde Blanquiazul’ donde se anunciará el plantel de la temporada 2023.

Posibles regresos

Raziel García y Alex Valera parecen ser otros dos nombres que tendrían todo listo para pegar la vuelta al fútbol peruano. El primer llegaría a Mannucci en calidad de cedido luego de no tener oportunidades en Deportes Tolima de Colombia; la operación sería por un año, pero sin opción de compra. Esto de acuerdo a la información del periodista César Merlo.

🚨El mediocampista peruano Raziel García es nuevo refuerzo de Carlos Manucci.

*️⃣Deportes Tolima, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra. — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 5, 2023

El volante nacional fichó por Tolima el año pasado con la esperanza de ganarse un puesto con los ‘pijaos’. Y aunque fue parte del título de la Superliga a inicios del 2022, no terminó afianzándose en el elenco titular, por lo que regresaría a la Liga 1 en busca de continuidad y volver a ser parte de una convocatoria a la selección peruana.

Raziel García en Tolima Partidos Jugados Goles Asistencias 2022 26 1 3

En tanto, el periplo de Alex Valera por Arabia Saudita terminó y no de la manera que esperaba. El delantero nacional llegó a Al-Fateh el año pasado a mitad de temporada con altas expectativas por ser su primera aventura afuera; sin embargo, no pudo tener tanto protagonismo; no logró marcar goles oficiales y se terminó yendo como jugador libre tras tener una deuda de tres meses de pago.

Valera en Al-Fateh Partidos Jugados Goles Asistencias 2022 6 0 0

Hace un par de días, el delantero de la selección regresó a Perú para definir su futuro. “Yo voy a ir a donde me quieran. Si me llama la U, quien me llame, voy porque soy futbolista. Yo no puedo decir nada hasta que mi abogado me lo diga. Voy a hacerlo cuando pueda”, dijo Valera. De momento, no se sabe cuál será su próximo destino, aunque la opción de volver a vestirse de ‘crema’ está latente.

Eso sí, dependerá de un cambio de decisión de última hora, pues Jean Ferrari reveló que no está en sus planes contratar a Valera. “No sabemos si va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él”, declaró en RPP.





