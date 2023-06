Consolidar un once

Ya sea por lesiones, decisiones técnicas o por el hecho de haber participado en la Copa Libertadores en paralelo, el equipo íntimo no repitió un mismo once a lo largo de todo el Torneo Apertura. Si bien se tiene claridad sobre las titularidades habituales en el arco y la línea de cuatro defensores, el mediocampo y los atacantes han sido las posiciones que más han variado. Sobre la recta final del Apertura, se tuvo la cuestionable inclusión de Christian Cueva como titular y con el retroceso de Andrés Andrade para jugar en la primera línea de volantes que no trajo buen resultado y se concluyó en que el juego con ambos no era provechoso. Después, ante la lesión de Andrade, se preveía que el titular sería Cueva pero también nuevamente se buscó alternar entre Pablo Lavandeira o Jairo Concha, quien esta temporada ha contado con menos participación. Al partido siguiente, ante Libertad, el titular por encima de Cueva fue Lavandeira, quien no era inicialista hacía cinco partidos.

En ese sentido, Guillermo Salas ha sorprendido en algunas alineaciones al probar con nombres y tratar de darle minutos a sus jugadores, aunque por pasajes, sobre todo en torneo internacional y en la recta final del Apertura, le ha resultado perjudicial. El amplio plantel da ciertas licencias, pero las constantes variantes de un partido a otro, sobre todo en la zona del mediocampo, pueden resultar en que el equipo no se engrane o se reconozca. Asimismo, sobre las bandas, el único nombre indiscutible a lo largo del Apertura fue el de Bryan Reyna sobre el sector izquierdo considerando que por derecha se solía alternar entre Aldair Rodríguez, Franco Zanelatto y Gabriel Costa, este último siendo probado también en posición de 8 como en el partido ante Libertad por Copa Libertadores. Tal como ocurrió en el mediocampo, no había certeza sobre la ponderación de cada uno dentro del once.

Menos dudas se tienen en la posición de punta ya que Pablo Sabbag es considerado el 9 titular por encima de Hernán Barcos. Ya para el Torneo Clausura, se espera que Alianza Lima presente un once base y a partir de ahí alternar en tanto a cómo va la recuperación de ciertos titulares (Sabbag, Peruzzi, Costa y Andrade) y al momento de cada jugador en el plantel.

Trabajo colectivo

Más allá de ser el equipo con mejor rendimiento en el Torneo Apertura por haber ganado todos su partidos de local y haber robado puntos en plazas complicadas del interior del país, uno de los cuestionamientos al equipo íntimo apuntaba a la idea de juego y la forma en que llegaban a ponerse a favor en el marcador. En tal sentido, más allá de gustos subjetivos sobre estilos de juego, se reconocía que la defensa de Alianza Lima es su principal virtud (37 goles a favor y apenas 16 en contra), pero no gozaban de automatismos en la segunda mitad del campo. Las anotaciones, más allá de virtudes colectivas, llegaron en su mayoría por destaques individuales, principalmente de sus goleadores Pablo Sabbag, Hernán Barcos (ambos con ocho goles) y luego, por debajo, Gabriel Costa (4) y Bryan Reyna (3).

Esto referido a trámites del partido en los que la solución -bien vista o no- podía resumirse al desequilibrio por bandas, principalmente de Bryan Reyna sobre la izquierda, y la aparición de sus delanteros de turno, pero no necesariamente por una asociación o elaboración de juego que parta desde el mediocampo y que se hagan soluciones recurrentes. Si bien han habido elaboraciones colectivas que culminaron en gol, fueron las de menor frecuencia. En tal sentido, una de las deudas con las que cuenta el equipo de Guillermo Salas en el reconocimiento de automatismos y generación que no dependan de individualidades.

Opciones de altura

Ante la alta posibilidad de que Alianza Lima juegue un solo torneo en la segunda parte del año tras su eliminación de la Copa Libertadores, ya no se verá en la necesidad de plantear equipos alternativos y guardar jugadores, un factor que le pasó factura en el Torneo Apertura cuando se trató de ciudades de altura. Cabe recordar que las tres derrotas que tuvo el cuadro blanquiazul fueron en dichas plazas: Huancayo, Arequipa y Tarma.

Precisamente, en esos encuentros planificó jugar en altura con un equipo alterno y regresó con cero puntos a casa. Tomando en cuenta que en le va a tocar disputar un partido más en altura (tres en Cusco y uno en Juliaca) se deberá pensar en un equipo físico que se adapte mejor en esta segunda parte del campeonato.





