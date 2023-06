Hasta hace unos días, no hubo movimiento alguno respecto a este caso, pero Depor pudo conocer que en las últimas horas ha tomado fuerza la opción de que Corozo firme por Emelec, uno de los grandes del fútbol ecuatoriano, que no ha tenido un buen arranque en la LigaPro 2023, pues en la primera parte del campeonato (especie de Torneo Apertura) ha terminado en el decimotercer lugar, a 20 puntos del líder: Independiente del Valle (34 puntos). Inclusive, previo a la última fecha, los azules cambiaron de entrenador. El colombiano Hernán Torres se puso el buzo de los ‘Eléctricos’ en lugar del destituido Miguel Rondelli, de Argentina.

📝🇪🇨 Washington Corozo muy cerca de Emelec. El club ecuatoriano pagaría la rescisión de contrato con Sporting Cristal. Horas claves. — Franz Tamayo (@franztamayo29) June 21, 2023

No obstante, aún no se ven grandes cambios en el conjunto de Guayaquil, que empezó el pasado domingo la segunda parte de la liga ecuatoriana con una derrota (3-2 de visita ante Deportivo Cuenca) y la otra semana se juega su continuidad en la Copa Sudamericana (3° con 6 puntos en el Grupo B, a dos del líder Guaraní y a uno del segundo, Danubio). Por ese motivo, Torres ha exigido tres refuerzos, con la prioridad en repotenciar la zona de ataque. Ahí es donde la directiva de Emelec se fijó en ‘Manchita’, de irregular momento con la ‘SC’, más allá de sus importantes goles en la Copa Libertadores (Nacional, River Plate y The Strongest).

Ahora son horas claves para que el extremo ecuatoriano de 24 años deje una vez más Sporting Cristal (a mediados del 2021 se fue a Pumas de la Liga MX y luego pasó por Austin FC de la MLS). Eso sí, Depor tiene conocimiento de que la operación entre los celestes y Emelec se trata de un pago de la rescisión de contrato de parte de los ‘Eléctricos’, pues Washington Corozo tiene contrato con los ‘cerveceros’ hasta diciembre del presente año. Es por ello, también, que la ‘SC’ puso en la lista de transferibles al futbolista, en busca de recibir una ganancia por su salida.

De concretarse la salida de Washington Corozo, que se daría post partido de Copa Libertadores (este martes 27 ante Fluminense en Brasil), Sporting Cristal decidirá el reemplazo del ecuatoriano. Se sabe que la gerencia deportiva de los celestes, tras un trabajo de scouting, le ha presentado hasta tres opciones al entrenador Tiago Nunes. Ahora, el brasileño tiene la última palabra para decidir quién será el jugador que llega a La Florida, donde en este último semestre apunta a ganar todo.

En las últimas horas, se habló de Juan Cruz Esquivel, extremo de 22 años que viene jugando en la Primera B de Argentina (Segunda División) con Patronato. Esquivel despertó el interés de los celestes tras su actuación contra Melgar, en la presente Copa Libertadores, donde anotó dos goles en el 4-1 en Entre Ríos. Eso sí, la operación no es muy sencilla, pues el futbolista pertenece a Talleres de Córdoba de la Liga Profesional Argentina y tanto la ‘SC’ como la ‘T’, además de su agencia de representación, deben llegar a un mutuo acuerdo.









