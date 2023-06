En el ‘Taller Vivencial VAR’, realizado en el auditorio principal de la Videna, se explicó todo lo relacionado con la implementación de esta tecnología en la Liga 1. Allí se conoció su aplicación, sus alcances y los detalles de lo que será esta herramienta que llegó para sacarle el máximo beneficio y hacer más justo el fútbol peruano. De momento, está pensado para utilizarse en el Clausura y ya se ha capacitado a más de 40 árbitros a nivel nacional. Aquí todos los detalles.

¿Cuándo se usará el VAR y en qué estadios?

El sistema de videoarbitraje se usará desde la fecha 1 del Torneo Clausura, cuyo inicio está pactado para el viernes 23 de junio y para todos los partidos . Con ello, quedó descartado el uso de esta tecnología para las últimas dos jornadas del Torneo Apertura (fechas 18 y 19), como inicialmente se había planteado. Ahora, el VAR estará instalado en todos los estadios certificados. Si un recinto deportivo no cuenta con esta certificación, el club local estará en la obligación de cambiar de localía a otro escenario que sí cuente con autorización.

Para obtener el visto bueno, Mediapro, empresa encargada de proporcionar los equipos para el uso del VAR, informó que emplearán las dos últimas fechas del Apertura para lograr la certificación. Por eso, ocho horas antes del inicio de dichos partidos, se instalarán los equipos necesarios para realizar las pruebas pertinentes. Una vez hecho, se procederá a retirar la infraestructura y luego se dará inicio a los compromisos correspondientes. Hasta el momento, el único estadio con certificación es el Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal juega sus partidos como local.

¿En qué situaciones aplica el VAR y cómo se usa?

Existe un protocolo que la FIFA exige para la utilización del VAR: este solo debe aplicarse para los errores claros y obvios -con el fin de sacar el máximo beneficio- y en cuatro escenarios posibles: tarjetas rojas directas, goles que se deben o no convalidar, incidentes en el área para penales y confusión de identidad de los jugadores. Para ello, la comunicación entre el equipo VAR y el árbitro principal debe ser siempre precisa y técnica.

Respecto al uso, se siguen los tres siguientes pasos: (1) ocurre un incidente, (2) el VAR chequea el incidente y (3) el VAR informa al árbitro principal. Posterior a eso, se sugiere al juez de campo ver la pantalla de asistencia para evaluar la situación y tomar una decisión final que le corresponde solo a él.

¿Cuántas cámaras exige FIFA para utilizar el VAR?

De acuerdo al protocolo FIFA, el mínimo de cámaras en un partido para el uso del VAR es de cuatro (dos centrales y otras dos ubicadas cerca de las áreas). Todas ellas son aportadas por el Broadcaster de la Liga 1, en este caso, 1190 Sports. Lo que hace Mediapro es tomar esas imágenes con equipos de tecnología y proporcionarlas al equipo VAR, que es el encargado de analizarlas con exactitud. Como máximo, el sistema de videoarbitraje puede utilizar ocho cámaras.

¿Puede el árbitro negarse a ver la pantalla del VAR?

No. El árbitro principal del partido está en la obligación de ir a ver la pantalla del VAR cada vez que el equipo de videoarbitraje le sugiere revisar una jugada puntual. Luego de revisar las imágenes, la última decisión la tiene el árbitro, quien no está obligado a cambiar su posición inicial respecto a un incidente determinado. Eso sí, no existe un límite de tiempo para que este tome una decisión, ya que lo se busca es sacarle el máximo provecho. El juego no se reanudará hasta después de la decisión del árbitro.

Por ahora, se informó que el VAR se estará aplicando a los partidos de la Liga 1. En ese sentido, la Liga Femenina y el Torneo de Reservas deberán esperar un poco más. Asimismo, la inversión de esta tecnología viene siendo costeada únicamente por la FPF y no por los clubes. Sin embargo, desde la Liga de Fútbol Profesional adelantaron que se capacitará a los jugadores de los equipos participantes sobre los alcances del VAR, de manera que tengan conocimiento sobre lo que se puede y no pedir dentro de la cancha.

