Cristian ¿hasta cuándo es tu contrato con Alianza Lima?

Mi vínculo con el club culmina a fines de diciembre de este año.

¿Ahora hay conversaciones entre el club y tú para poder ampliar el contrato que termina este año?

En este momento no es el caso, porque tanto el club como yo estamos en otra etapa.

Primero tienen que lograrse los objetivos...

El objetivo es poder campeonar y estamos en buen camino. Yo por ahora estoy en la etapa final de la recuperación (fue operado de ligamento cruzado anterior de la rodilla en enero), así que primero vamos a cerrar los objetivos personales y colectivos con el club para después ver qué pasa.

Tras el bicampeonato y todo lo vivido hasta ahora, ¿aprendiste a querer al club y te sientes su hincha?

Por supuesto. Alianza Lima es un club donde desde el primer momento sientes la pasión que hay por los jugadores, por todo lo que rodea a la institución. Hay muchísima pasión y fanatismo; pero, sobre todo, muchísima historia y es una historia ganadora.

El crecimiento de la institución es evidente...

El club está en uno de los mejores momentos de su historia moderna y creo que hay que aprovecharlo. La gestión es muy buena y de ello se ve y se escucha en muchos lados; estamos creciendo en todo y por citar un ejemplo tenemos esta sala de prensa que es de primer nivel y el estadio cada vez está mejor. Además, tenemos un gran equipo con muchos jugadores de jerarquía y, por lo tanto, creo que estamos en buen momento. Así se ve reflejado en los resultados.

¿Quieres quedarte más tiempo en la institución?

Sí, porque es un lugar donde estoy muy cómodo. Ya te digo, los resultados del año pasado fueron muy buenos, salimos campeones y para mí era un objetivo llegar y lograrlo. Es complicado venir a un lugar y más cuando fue campeón en el año previo. Se dio el caso que tuvimos una temporada que terminó de la mejor manera, acá estoy cómodo, siento que la gente me quiere, el club está creciendo; entonces, creo que a cualquier futbolista, al menos del medio local, le gustaría estar, estoy casi seguro de eso.

Tras la operación a inicio de año el hincha fue impaciente e incluso pedía tu pronto regreso. ¿Lo viste?

El primer dolido por no haber estado aquí soy yo y eso quiero que quede claro. Yo intenté hacer todo lo mejor para poder recuperarme bien, ya que, en cualquier lesión, lo más importante es que cuando vuelvas, lo hagas al cien por ciento. La idea de hacer la recuperación en Madrid fue consensuada con el club, al que agradezco mucho que me haya apoyado con eso porque fueron meses largos, momentos duros, complicados, y de mucho miedo, porque yo no me había operado nunca de nada. Entonces, de repente te ves en una cama de hospital porque te tienes que operar con tres personas alrededor tuyo en un quirófano, son situaciones que no había vivido nunca y tienes miedo, hay que decirlo.

Viviste momentos muy difíciles...

La idea de estar afuera para tener la recuperación era para lograr la comodidad rodeado de mis padres y mi hermana que viven en Madrid, no hubiera sido igual sin ellos, que vienen de ves en cuando, pero no viven aquí. Y una operación de ligamento cruzado anterior no es sencillo, son muchos meses, la rehabilitación es dolorosa. Uno que está acostumbrado a entrenar todos los días, incluso a doble turno, y de repente te ves en una cama con la pierna inmovilizada y no puedes hacer nada por ti solo , prácticamente, ni bañarte porque te tienen que ayudar hasta que te quiten los puntos, que son entre dos a tres semanas. Es pesado, pero todo esto deja enseñanza, pienso que todo tiene un por qué y que se sacan cosas positivas.

¿Tuviste apoyo profesional en esta etapa complicada?

Por supuesto. Creo que es importante hablar con psicólogos y yo lo hice . Hablé con Daniela, la psicóloga del club, y también con otra psicóloga que estaba en el departamento médico donde me estaba tratando. Yo creo que es algo muy natural y se lo recomiendo a las personas porque hablar es la mejor manera de poderte desahogar, decir cómo uno se siente y en definitiva nos ayuda. Es un prejuicio eso de decir: ‘yo no estoy loco para ir a un psicólogo’. Al contrario, es importante hablar con profesionales que te ayudan ir para adelante.

¿Acordaste con el club la reducción de tu salario?

Lo único que te puedo decir es que tanto el club como yo acordamos renovar el contrato con unas condiciones diferentes, términos de los cuales estoy cómodo y la institución también , y considero que era lo más justo, dada la situación en la que me encontraba por mi lesión.

¿Eso aconteció en el mes de enero, días antes de la operación?

Un poco antes. Yo sabía que era una lesión que si no me operaba, igual iba a estar unos meses largos de rehabilitación , entonces, es lo único que puedo comentar, no entraré en detalles sobre las nuevas condiciones, pero las partes quedamos cómodas y fue lo más justo.

¿Cuándo volverás a entrenar con el grupo?

Mi idea es volver perfecto, sin tener alguna molestia, algún problema, nada. ¿Cuándo será esto? la evolución lo irá marcando, sé que queda poco, algunas semanas , si queremos darle un límite temporal. Estoy centrado en recuperarme muy bien.

¿Deseas regresar a la selección para tener otra vez la chance de competir y avivar la esperanza de acudir a un Mundial?

A la selección le deseo siempre lo mejor, sé que viene de un proceso complicado que tuvo cambio de entrenador y ahora se están acoplando los jugadores. Mi ilusión por la selección estará siempre ahí. Antes quiero recuperarme bien. Sé que hay oportunidad para nuevos jugadores, nuevos proyectos, para nuevas ideas, porque el entrenador es nuevo también, entonces, yo no me cierro las puertas a nada, quiero recuperar mi mejor nivel y sé que si vuelvo a mi mejor nivel después de esta lesión, puedo tener una oportunidad. Lo tengo sumamente claro.

El 2022 compartiste vestuario con Jefferson Farfán, quien jugó solo 13′ por una lesión y ahora está retirado. ¿Te quedaste con las ganas de poder disfrutarlo más en el campo?

Lo primero que tengo que decir de Jefferson Farfán es que es una persona excelente, quiero comenzar por ahí, por fuera del campo. Y deseo que esto se remarque. Conmigo se portó bien siempre, tengo una relación muy buena con él, ayudó siempre a los jugadores que llegan de afuera, se juntaba y ayudaba mucho a los más jóvenes, entonces, empezando por la parte que está fuera del terreno de juego, no le puedo poner ningún ‘pero’. Ahora, todo eso que hace fuera del campo repercute dentro, porque es un jugador que carga con muchísima presión por lo que ha sido, por lo que es y por lo que será en el fútbol peruano. ¿Me hubiera gustado jugar más minutos con él? Por supuesto. Lo que él hizo en Alianza antes de irse a Holanda, y luego cuando volvió al fútbol peruano, yo creo que ningún jugador lo va a poder lograr. Porque Farfán es campeón antes de irse, llega y es varias veces campeón antes de retirarse del club que lo vendió. Deja un legado, es un emblema de la institución.

Jugaste con Yordy Reyna en la selección y desde entonces tienen una amistad. ¿Te ha dicho que lo esperes en Alianza?

No lo hemos hablado, pero sé que en algún momento le va a gustar la idea de volver al club de donde salió al exterior y del cual es hincha , sobre todo porque el club está en un buen momento. De puertas para afuera existe una idea de que el club está creciendo y es una realidad, porque se está posicionando como una referencia en Sudamérica. Asimismo, el club se relaciona con entrenadores de un grandísimo nivel, como es nuestro actual técnico Mauricio Larriera y con un español (Robert Moreno) que estuvo trabajando en la selección y en Francia. Entonces, todo esto genera que al club se le reconozca como el grande que es con más de 100 años de historia.

Reimond Manco hubiera tenido un presente y futuro grandioso en el fútbol de no haber sido por sus malas decisiones. ¿Tienes una reflexión de cómo uno debe manejar la fama y su carrera?

Lo más importante es saber mantener los pies sobre la tierra, saber que todo es temporal, tanto lo bueno como lo malo, sobre todo saber que lo que hacemos tiene que quedar en nosotros, en tu familia y en las personas cercanas que quieres. Mucha gente opina para bien y para mal, y no hay que dejarse influenciar, porque si un día eres el mejor y otro día el peor, y no lo sabes manejar, al final se vuelve todo una montaña rusa. Entonces, si te dicen que eres el mejor y te lo crees, se te sube la fama, es negativo. Si sucede al revés, también. Lo importante es mantener un perfil medio y apoyarse siempre con las personas que quieres.

