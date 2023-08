La victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre Alianza Atlético cumplió con el objetivo que los hinchas esperaban: sumar tres puntos en Matute, donde mantienen el invicto este año por la Liga 1 Betsson, y volver al primer lugar del Acumulado tras el descanso de Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Sin embargo, la sensación no es la mejor pese al triunfo, porque el equipo sufrió muchísimo para doblegar al rival y el juego que mostró no convenció a la crítica: desde falta de inventiva hasta rendimientos por debajo de lo esperado. El técnico Mauricio Larriera reconoció que no jugaron bien en conferencia de prensa y es evidente que su mano todavía no ha aparecido cuatro partidos después de haber asumido el cargo.

Si vamos a las cifras, lo que viene siendo la era Larriera en Alianza Lima es positiva, porque el DT uruguayo sumó 8 puntos de 12 posibles, incluyendo las dos visitas a Cusco. Ganó los dos partidos que jugó en Matute, lo que permite continuar con el legado de Guillermo Salas de local; pero en cuanto a producción de juego todavía está esa deuda. “Fue el partido más bajo que tuvimos”, expresó Larriera y en sus palabras hay sinceridad, porque el técnico no ha logrado hacer que su equipo lo satisfaga.

Y eso se debe a distintos factores. Desde su llegada, Larriera ha encontrado un desafío tras otro. No se puede soslayar la lista de lesionados que Alianza tiene actualmente y a la que le agregó dos jugadores más: Ricardo Lagos y Jairo Concha. De hecho, el ‘10′ blanquiazul es la baja más sensible que ha tenido Larriera hasta ahora, porque era él quien venía siendo el mejor jugador de su equipo en el Clausura. Concha era el ‘cerebro’, el que trasladaba el balón y el engranaje que hacía funcionar el colectivo. Sin él, Alianza perdió fútbol, sociedad y panorama de juego.

Otro factor es el tiempo de trabajo que ha tenido Larriera en Matute. El uruguayo dirigió cuatro partidos en 15 días y estadísticamente no lo hizo mal. Pero el tiempo que ha tenido en preparar cada cotejo fue mínimo, sobre todo en la primera semana. Con poco margen para recuperar jugadores, el ‘charrúa’ mantuvo un once base y realizó pocas modificaciones a su equipo. Eso sí, después del partido contra Cienciano en Cusco, tuvo más días para diseñar una estrategia de cara al choque ante Alianza Atlético y mostrar algo mejor; pero no sucedió. Los íntimos jugaron mal ante los ‘churres’ más allá del resultado obtenido.

La tercera razón se debe a los bajos rendimientos de algunos jugadores. Es un hecho que Gabriel Costa no está en su mejor nivel, pero le alcanza para ser titular. ‘Gabi’ llegó como un refuerzo para marcar la diferencia en el equipo, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Está por debajo de la versión que mostró en Cristal y Colo-Colo, y Larriera sabe que depende de él elevar su nivel. Lo mismo con Christian Cueva, a quien todavía seguimos esperando una genialidad de él. Lo que sí se destaca es la aparición de soluciones en el corto plazo, como lo es Aldair Rodríguez. El atacante blanquiazul goza de la confianza del DT, su juego le gusta y ha adquirido mayor protagonismo desde que asumió como entrenador.

Sin duda, plasmar una idea de juego diferente requiere su tiempo. El problema es, precisamente, ese. El contexto exige a equipos como Alianza, que pelea por mantenerse como líder del Acumulado y en el camino hacia el tricampeonato, sumar tres puntos sea donde fuere. Existe la necesidad de ganar más allá del cómo. Larriera así lo entiende, pero no es lo que quiere. El técnico desea ver su idea de juego en su equipo a la brevedad posible; no obstante, el Clausura está en etapa decisiva y la presión por no fallar es alta. Ganar debe ser la consigna principal en Alianza Lima.

