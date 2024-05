En los últimos años, se ha vuelto muy complicado que los equipos peruanos peleen dos torneos de manera simultánea. Por ello, Martín Pérez Guedes valora mucho lo que viene consiguiendo Universitario de Deportes en la primera parte del año, aunque es consciente de que todo el trabajo realizado no valdrá de nada, si es que no logran sumar puntos claves -tanto en la Liga 1 Te Apuesto, como en la Copa Libertadores- en las próximas semanas.

“Nos jugamos mucho este mes, el equipo está entrenando bien, hay que seguir metiendo con la misma humildad que nos trajo hasta acá. Será un mes bastante agitado pero el equipo está bien”, sostuvo el jugador del combinado merengue en diálogo con el departamento de prensa del club estudiantil.

Martín Pérez Guedes es el ‘relojito’ de Universitario de Deportes y, si bien se ganó el titularato a base de esfuerzo, siempre se le cuestionaba la falta de gol, tema que parece haber quedado en el pasado, luego de conseguir tres anotaciones en las últimas dos jornadas del campeonato local.

“Siempre hay algo por mejorar, pero (el hacer goles) era algo pendiente que tenía. Estoy contento por cómo se están dando las cosas. Hace algunos años me hacía la pregunta sobre qué mejorar como jugador y creo que me hizo bien hacérmela, ya que fue lo que me trajo a la ‘U’”, declaró el futbolista nacionalizado peruano.

Por otro lado, Martín Pérez Guedes se tomó un tiempo para analizar al próximo rival de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura, indicando que no será una labor sencilla sumar en Tarma, ciudad que fue testigo de la última caída de los cremas en el campeonato local.

“Será un partido duro, el rival viene haciendo bien las cosas, además de la altura. Será friccionado, pero tenemos que hacer un buen trabajo para poder sacar un buen resultado y seguir en la lucha. El partido más importante del año es el viernes con ADT. Creo que el equipo se ha caracterizado por no subestimar a nadie”, finalizó.

La agenda de Universitario en el Apertura

Luego de la victoria por 6-0 a Comerciantes Unidos, el elenco de Fabián Bustos pasó al primer lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos. Sin embargo, solo hay dos puntos de separación con los rimenses, por lo que sí o sí deben ganar sus siguientes cuatro partidos para obtener el título.

El primero de ellos será ante ADT en Tarma, este viernes 3 de mayo, un duelo complejo, teniendo en cuenta que -esta temporada- Universitario no ha ganado ningún duelo en altura. Tras ello, recibirá el domingo 12 de mayo a Sporting Cristal, rival directo por el título del Apertura y que, sin duda alguna, podría definir cómo terminará este torneo.

Para la jornada 16 los merengues visitarán Cusco para el choque frente a Cienciano (otro duelo en altura), mientras que el último partido será de locales con Los Chankas en el Monumental de Ate. No obstante, no hay que olvidar que a la par compiten en la Copa Libertadores, por lo que la exigencia en esta recta final será ardua.





