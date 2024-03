Alianza Lima mostró dos versiones ante Sporting Cristal y por lo pagó carísimo, justo cuando parecía que tenía todo para quedarse con el triunfo en el Estadio Nacional. Hernán Barcos, quien abrió la cuenta desde el punto penal y marcó su tercer gol en lo que va de la temporada, analizó lo vivido la noche del último sábado frente los ‘cerveceros’, siendo muy autocrítico con lo que mostraron en la etapa complementaria.

El ‘Pirata’ no pudo ocultar su desazón por el resultado y por cómo se dio el trámite del compromiso, especialmente por lo mal que jugaron en el segundo tiempo. Los rimenses llegaron del descanso con más calma, como si estuvieran con el marcador a favor, y eso hizo que el vértigo del primer tiempo desapareciera para que pudieran llevar las cosas a su ritmo. Obvio, sin dejar de atacar con los hombres veloces que tenían en ofensiva.

“Obviamente dolido por el resultado, hicimos un primer tiempo muy bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. En el segundo tiempo no salimos con la misma intensidad, nos sorprende un gol y después se nos complica. Dentro de la cancha no supimos hacer lo que veníamos haciendo, empezamos a jugar más directo, que no es nuestro juego”, manifestó el delantero en conferencia de prensa.

Con el 1-1 en el bolsillo tras el gol de Santiago González a los 50′, Sporting Cristal se adueñó del centro del campo y tuvo un mejor dominio del balón, evitando que Alianza Lima retomara ese ida y vuelta que tanto le favorecía a sus carrileros. El gol de Joao Grimaldo a los 77′ fue la cereza al pastel y, según la óptica de Barcos, cometieron el error de dejar de hacer lo que estaban haciendo muy bien. Los bajopontinos lo detectaron rápidamente y les fue más fácil imponer su juego.

“Salimos diferente, dejamos de hacer lo que hicimos en el primer tiempo, de estar cortos, presionar, controlar el partido y empezamos a jugar más largo. Ellos también juegan, también presionan. Empezamos a dividir mucho la pelota y ellos tienen jugadores rápidos, nos llegaban con mucha facilidad pero hay que seguir trabajando y no bajar los brazos”, sentenció.

El atacante cordobés, quien volvió a compartir la ofensiva junto a Cecilio Waterman, estuvo muy participativo en la primera etapa, algo que se vio muy mermado en el complemento con la reacción de Sporting Cristal. Sin volantes que pudieran habilitarlo, Barcos tuvo que luchar mano a mano con Ignácio da Silva y, al no ganar ese enfrentamiento, terminó desgastándose hasta dejar de ser un peligro para la portería protegida por Renato Solís.

Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta caída por 2-1 a manos de Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano por la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su opción digital vía Liga 1 Play.

En vista de que suman tres derrotas en lo que va de la temporada y están quintos en la tabla de posiciones con 12 unidades, los ‘Íntimos’ no tienen margen de error y necesitan dar el golpe en la altura de Cusco si desean revertir esta complicada situación. El ‘Papá’ también está necesitado, ya que al jugar de local tendrá la oportunidad de alcanzar los 15 puntos si gana. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por la fecha 10 del Clausura 2023, con un 0-0 en el marcador final.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO