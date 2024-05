Alianza Lima tiene la mirada fija en el partido de este miércoles 8 de mayo ante Cerro Porteño en el estadio Alejandro Villanueva por Copa Libertadores, un encuentro de vital importancia para continuar con vida en el torneo internacional. Por esto, Alejandro Restrepo, entrenador del conjunto íntimo, viene trabajando en un posible once, con una estrategia más ofensiva a diferencia de los tres primeros duelos en dicho certamen, y tiene como principal duda al compañero de ataque de Hernán Barcos: Jeriel De Santis o Kevin Serna.

Cambio de estrategia en Alianza Lima

Como se sabe, los íntimos están en una incómoda posición en la tabla de posiciones de Copa Libertadores al sumar apenas dos puntos y estar últimos en el Grupo A, por debajo de Colo Colo y Cerro Porteño (4 pts.) y Fluminense (5 pts.). Por tanto, el partido de este miércoles ante los ‘guaraníes’ es de vital importancia para seguir con chances de pasar de fase o tentar la Copa Sudamericana.

Debido a esto, Alejandro Restrepo viene haciendo trabajar al plantel sin descanso. De hecho, tras la victoria por 1-0 ante UTC el último viernes en el Estadio Nacional, los íntimos entrenan a diario y lo harán de la misma forma este lunes por la mañana en EGB de Lurín, mientras que el martes por la tarde se practicará la pelota parada y se definirá el once titular en Matute.

Tras este último entrenamiento, el equipo quedará concentrado y listo para el partido. Como se recuerda, este será el tercer duelo disputado en casa blanquiazul en el año, tras el amistoso ante Blooming y el empate por 1-1 contra Fluminense.

En tal sentido, a diferencia de lo visto ante el conjunto brasilero en Matute y sus visitas a Paraguay y Chile, el plan del comando técnico es no salir a especular con el resultado, sino proponer desde el inicio. Se conoce que Cerro Porteño es un rival duro, pero en el cuerpo técnico quedó el sinsabor de haberle podido hacer daño en Asunción. Además, el equipo fue demasiado defensivo y al final no pudo mantener el empate debido al gol del rival en el último minuto . Para este miércoles, la consigna es salir a buscar el partido, convertir desde el arranque y no solo resistirlo.

Alianza Lima sigue trabajando en el EGB de cara al duelo que tendrán frente a Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Foto: Prensa AL)

¿Serna o De Santis?

Alejandro Restrepo viene evaluando quién será el acompañante de Hernán Barcos en el partido ante Cerro Porteño. Por un lado, una opción es Jeriel De Santis, quien viene de asistir al ‘Pirata’ en el duelo ante UTC y que, más allá de cuestionamientos externos, cuenta con la confianza del entrenador colombiano; sin embargo, todavía no ha apostado por él desde el arranque en el torneo internacional.

La segunda opción, y más viable, es Kevin Serna, quien ha sido delantero en los tres duelos por Copa Libertadores: Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo. Primero, acompañando a Cecilio Waterman; y luego a Hernán Barcos. Incluso, el colombiano de 26 años es autor del único gol que registra el equipo íntimo en el torneo internacional.

Si bien todavía no se define un once titular a falta de dos días para el encuentro, todo haría indicar que Restrepo se animaría por colocar a Serna al lado del ‘Pirata’ y que mantendrá a De Santis en el banquillo . Esto debido a que buscará salir con mucha rapidez en busca de convertir desde el primer minuto y apelaría a la velocidad del colombiano, quien ya sabe anotar en Matute por Libertadores.

Cabe recordar que luego del partido contra Cerro Porteño, Alianza Lima recibirá a Colo Colo el 15 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva y luego cerrará la fase de grupos de Copa Libertadores ante Fluminense en el estadio Maracaná el 29 de mayo.





