Tremendo destape. El 24 de octubre de este año Depor develó el secreto mejor guardado de Matute: “Christian Cueva juega lesionado: la rotura de ligamentos que padece y el por qué no se opera” tituló este diario. La noticia sorprendió a todos y hasta se dudó que fuera verdadera. Pero ‘Aladino’ jugaba con una rotura de ligamentos cruzado posterior en la rodilla derecha, la cual se produjo el pasado 26 de marzo, tras un fuerte choque con el futbolista de Atlético Grau Jeremy Rostaing. La información fue corroborada por Juan Carlos Oblitas, director de la FPF, César Cueto, embajador leyenda de Alianza Lima, lo certificó, y Mauricio Larriera, entrenador de los íntimos, reconoció que el futbolista jugaba con un malestar. Tras la información develada por Depor, el técnico sacó a Christian Cueva de las finales.

El caso Cueva

A raíz de esta lesión sufrida por el futbolista, Alianza Lima tiene un problema con Al Fateh. ‘Aladino’ sufrió rotura de ligamento cruzado posterior en marzo y siguió jugando. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién decidió que no requería ser operado? Varias son las preguntas por responder. Lo cierto es que con el pasar de los meses la lesión se agravó y Al Fateh no está a gusto. Como empleado del club, el volante jugó, pero lejos de su mejor nivel. Es más, al término de su contrato a fines del mes de agosto, el club, sabiendo la lesión que tenía el mundialista, le renovó contrato hasta diciembre. Definitivamente, más de un área en la institución, está comprometida con este caso y responderá llegado el momento. Lo que toca hoy es actuar de acuerdo a contrato. ¿El contrato señala que los íntimos tienen que pagar alguna indemnización por hacerlo jugar lesionado y agravar su situación? Veremos.

La intención con Concha

Tras el final de la temporada y la no consecución del campeonato, el luto sigue en el hincha, pero en el club ya trabajan de cara al 2024. Para ese fin, la institución piensa que Jairo Concha será esencial y con la intención de acordar la ampliación de su contrato se reunirán esta semana. El jugador que portó la ‘10′ este 2023 jugó 33 partidos y marcó dos goles (cuatro menos que el 2022 y dos menos que el 2021). Premio a su buen papel en el Torneo Clausura, Juan Reynoso le llamó a la bicolor ante Chile y Argentina, respectivamente. En cambio, para los partidos venideros ante Bolivia y Venezuela, también por el marco de las eliminatorias sudamericanas, el mediocampista de 24 años no apareció en la lista.

El futuro del ‘Chaval’

Cristian Benavente, volante ofensivo de Alianza Lima, viajó a España el último sábado y no se tiene la seguridad si continuará la próxima temporada. El 5 de diciembre empezará la temporada 2024 con los exámenes médicos y por ahora no se tiene la certeza si el ‘Chaval’ será uno de los jugadores de la lista. Este año no jugó un solo partido. Tras recuperarse de una lesión en la rodilla se puso a la orden del entrenador Mauricio Larriera, sin embargo, el uruguayo contempló no ponerlo en la final debido a que el futbolista no tenía ritmo de competencia. Finalmente, no debutó en la Liga 1 Betsson 2023.

En ese sentido, para determinar su renovación, la gerencia deportiva no podrá evaluarlo desde su rendimiento, dado que no jugó un solo partido de la Liga 1. Es oportuno recordar que en el mes de enero, ‘Bena’ y el club acordaron ampliar el contrato. Y lo hicieron con el conocimiento de que entraría a quirófano para operarse del ligamento cruzado anterior de la rodilla y que la rehabilitación tardaría más de siete meses. “Ambas partes quedamos conformes; la renovación de contrato se dio en otros términos”, le dijo Benavente a Depor en agosto cuando volvió a Lima. Enseguida, empezó la última etapa de su rehabilitación y pese a que llegó a estar listo para los play off, no pudo jugarlos.





