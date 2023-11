Luego de haber perdido la disputa del título de la Liga 1 Betsson 2023 ante Universitario de Deportes, de vienen muchos cambios en Alianza Lima. No obstante, según la información a la que tuvo acceso Depor, José Ballina, gerente deportivo del club, es uno de los se mantendrá dentro de la institución victoriana. Eso sí, a diferencia de lo que sucedió este año, no tendrá injerencia en las decisiones deportivas.

Esto quiere decir que asumirá otro cargo con nueva funciones, entre las que no están las ligadas al aspecto futbolístico. Así pues, Bellina no tendrá la responsabilidad de determinar el nuevo comando técnico tras la salida de Mauricio Larriera ni los fichajes para la temporada del próximo año. Eso no quita que seguirá trabajando en otros aspectos dentro del club.

Recordemos que luego de la derrota a manos de la ‘U’ en la final de vuelta, Alianza Lima anunció la salida de Larriera y su comando técnico. El director técnico uruguayo quedó expuesto por su pésimo planteamiento el pasado miércoles y solo fue cuestión de tiempo para que se confirmara lo que era un secreto a voces.

Por otro lado, Alianza Lima sigue estando en el ojo de la tormenta por el apagón en el estadio Alejandro Villanueva, el cual fue provocado de manera premeditada tras el pitazo final que proclamó campeón a la ‘U’ luego de diez largos años. Esto, por supuesto, expuso a más de 30 mil personas a un contexto de extrema inseguridad y llevó a que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) investigue el caso.

Asimismo, el último jueves se abrió un proceso en la Fiscalía Penal de Turno para determinar a los responsables detrás de apagón de los reflectores del recinto victoriano. De momento, se siguen llevando a cabo las diligencias pertinentes y lo más probable es que pronto tengamos novedades al respecto.

En esa misma línea, a raíz de lo sucedido en el Alejandro Villanueva, el nuevo Fondo Blanquiazul tuvo una reunión en donde los miembros llegaron a la conclusión de cesar en su cargo de administrador de Alianza Lima a José Sabogal, señalado como uno de los principales responsables de lo ocurrido. Asimismo, Diego Montoya, gerente de marketing, también quedará fuera del club. Ambas decisiones serán informadas oportunamente en la próxima Junta de Acreedores.





¿Qué sanciones podría recibir Alianza Lima por el apagón en Matute?

A pesar de que Alianza Lima explicó en un comunicado que su única intención al apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva, estaba ligado a la seguridad de los asistentes, lo que se vio fue todo lo contrario y la CD-FPF está recabando la información necesaria para estudiar el caso. Según el reglamento establecido por la Liga de Fútbol Profesional, el club de La Victoria podría ser sancionado con la resta de puntos para el 2024, la clausura de su estadio y una multa económica.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO