Alianza Lima aún no cumple con este requisito y podría perder puntos en la tabla de posiciones

No todo es alegría en Alianza Lima. Los íntimos lograron mantener la punta del Torneo Clausura en una fecha con resultados sorpresivos. A pesar de ello, los blanquiazules aún no cumplen un requisito indispensable y, de no hacerlo en las próximas tres fechas, podrían perder puntos vitales.

Ocurre que el equipo dirigido por Pablo Bengoechea aún no cumple con la bolsa de minutos. A lo largo del certamen, acumularon 1782 minutos de los 2000 requeridos, de los cuales 139 tendrán que sumarlos con un jugador categoría 99 o menor.

Alianza Lima cuenta con Dylan Caro y Kluiverth Aguilar para llegar a la última meta. Le bastará alinear a ambos jugadores en la próxima fecha para cumplir el objetivo y no verse perjudicados en el último tramo del Torneo Clausura.

Cabe destacar que por cada minuto o fracción que le falte a cada equipo para completar la bolsa de minutos, se penalizará a la institución con la resta de tres unidades.

Además de Alianza Lima, Binacional es otro equipo que tendrá que recurrir a sus jóvenes jugadores en las próximas jornadas para cumplir con este requerimiento de la FPF.

