Daniel Ahmed llegó a Alianza Lima a inicios de año para tomar el cargo de director de Planeación y Desarrollo; sin embargo, la necesidad generó que tome las riendas del primer equipo blanquiazul en la parte final de la Liga 1. Tras el descenso y su salida de la institución, el argentino dio luces de cuáles fueron sus funciones y por qué él no es el principal culpable de que jueguen la próxima temporada en la Liga 2.

“En Alianza, yo llegué y me encargué de hacer procesos, no había un solo proceso. En Alianza para buscar un jugador venía un intermediario, no sé, un dirigente y decía: ‘Che, tengo a tal jugador, y bueno, dale, míralo’”, dijo Ahmed vía un audio de WhatsApp.

“No había proceso, no había análisis de si había competido en los últimos tres años. Si había jugado partido o había estado lesionado. Si había tenido faltas al profesionalismo. Si era un tipo que no hacía grupos. Si era líder o no era líder. Para el próximo año, todo esto ya se había hecho”, agregó.

Por otro lado, habló sobre lo que encontró en el trabajo de las divisiones menores. “En las categorías menores, un entrenador dirigía a dos categorías, dirigía a 60 chicos. Y este año, un entrenador comenzó a tener a 25 jugadores nada más. Pero fue enorme lo que hemos hecho en este año. Yo vine para el desarrollo. La debacle deportiva es por el equipo que se armó a principio de año”, sostuvo.

“Con Mannucci llegamos a tener 4 jugadores de 18 años en campo. Cornejo, Kluiverth, Cavero y Didier La Torre. Cuatro jugadores, peleando por la baja en el campo, menores de 20 años. Tres de 18 años, y uno de 20. Ese era el plantel que había, era todo lo que había”, manifestó.

Asimismo, el ‘Turco’ fue enfático en aclarar para qué llegó a Alianza Lima y cómo fue cambiando su situación. “”Mi trabajo no era la Primera. Mi contrato no es la Primera. Mi contrato hasta fines del 2021 es desarrollar el club, y justamente en todo este paso fue todo lo que hemos encontrado y hemos limpiado con un equipo excepcional de trabajo. La carga deportiva nunca, desde el primer día, dependió de mí. La carga del primer equipo se creó antes que terminé el 2019, y algo, un 20% en los primeros meses del 2020. Pero la hipocresía hace que la última foto sea la culpable de esta historia. Yo pienso que hay que ser justos, y transmitirle a la gente un mensaje importante”, remató.