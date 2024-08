En los últimos años, en Alianza Lima se trabaja la política de fichar jóvenes talentos para reforzar su plantilla y, a la vez, asegurar un retorno económico con una eventual venta. Fue la idea que se tuvo con Darlin Leiton, el joven ecuatoriano que llegó a La Victoria con la esperanza de convertirse en una estrella, pero que terminó enfrentando un calvario de lesiones y frustraciones que lo alejaron del equipo antes de poder demostrar su potencial. Hoy, quien fuera considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, reaparece para revelar cómo se dio su desvinculación de la institución victoriana.

Desde su llegada (2022), Leiton comenzó a sufrir problemas físicos que lo mantuvieron al margen del equipo durante largos periodos. Lo que inicialmente parecía ser una lesión menor se convirtió en una dolencia crónica que lo alejaba constantemente de los entrenamientos y de las canchas. “Yo primero tuve una lesión en la rodilla, me operaron los meniscos, eso me paró un mes, pero la lesión siguió, no me dejaba entrenar”, recordó el jugador en una entrevista con Desde Las Gradas.

La falta de continuidad y de minutos en cancha terminó afectando no solo su rendimiento, sino también su confianza en el campo de juego. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y ponerse a disposición del equipo, el tiempo pasaba y las oportunidades no llegaban para el futbolista. Leiton se encontraba en una situación complicada: quería mostrarse, pero las circunstancias no lo dejaban por lo que peleaba el cuadro de La Victoria.

Carlos Bustos, quien dirigía a Alianza Lima durante buena parte del tiempo en que Leiton estuvo en el club, le dio algunas oportunidades, pero no las suficientes como para que el ecuatoriano pudiera asentarse en el equipo. Cuando Guillermo ‘Chicho’ Salas tomó las riendas del equipo, Leiton ya estaba prácticamente descartado, debido a las secuelas de sus lesiones. Su historia había terminado, al menos en el Perú.

Darlin Leiton juega hoy en el Manta FC. (Foto: prensa AL)

Adiós, Alianza Lima





Finalmente, a inicios de 2024, Darlin Leiton y Alianza Lima decidieron, de mutuo acuerdo, rescindir el contrato que los unía en ese entonces. La noticia sorprendió a algunos, que aún pensaban que el ecuatoriano seguía siendo parte del plantel blanquiazul. “Tuvimos una conversación con Alianza y decidimos rescindir contrato ya, algunos piensan que todavía sigo, pero ya rescindí a principios de año”, declaró al respecto.

A pesar de lo que podría considerarse un final amargo, Leiton no guarda rencor hacia Alianza. De hecho, habla con cariño de su paso por el club y de la gente que lo rodeó durante su estancia en Perú. “Desde que llegué fue muy bonito todo, la gente me recibió muy bien y me sentí muy bien estando en Perú, me encantó”.

Hoy, Darlin Leiton defiende los colores del Manta FC, un club de la Segunda División de Ecuador. Aunque el salto a Europa o a una liga más competitiva parecía estar en su futuro inmediato cuando llegó a la Liga 1, ahora el joven busca reencontrarse con su mejor versión en la actualidad.





El deseo de una revancha





A pesar de las dificultades y de un paso por tienda victoriana que podría catalogarse como decepcionante, Leiton no ha perdido la esperanza de regresar algún día al club que lo acogió. “La verdad, a mí me encantaría volver a Alianza o a un equipo peruano. Quisiera mi revancha, quisiera volver algún día o ir a otro equipo allá y enfrentarme a Alianza, sería bonito”, confesó.

Por otro lado, reveló que la presencia de Jefferson Farfán fue clave para que el joven ecuatoriano pudiera sobrellevar un año complicado. ‘JF17′ se convirtió en un mentor, ofreciéndole consejos y apoyo en los momentos más difíciles. “Es una maravilla de persona, todo el año se portó fantástico conmigo, me daba consejos, le ponía buen ambiente al grupo”, recordó el jugador, quien escribe nuevos capítulos de su vida en el fútbol de Ecuador.

Darlin Leiton llegó a Alianza Lima para la temporada 2022 y solo llegó a disputar un partido.

