Paso por Alianza Lima

La contratación de Darlin Leiton por Alianza Lima se dio el 27 a finales del 2021 con la idea de que forme parte del plantel en el 2022 y obtener el bicampeonato. En ese entonces, Leiton llegaba proveniente del segundo equipo de Independiente del Valle e hizo su debut con la ‘blanquiazul’ en febrero ingresando en el partido ante Atlético Grau.

Desde entonces, el futbolista no tuvo continuidad, sufrió de lesiones, sobre todo en los meniscos y sobrecargas musculares , que le impidieron ser opción para varios partidos de la temporada. En total, Leiton apenas jugó en ocho partidos en todo el 2022, no arrancó en ninguno, no registró gol, pero sí una asistencia a Hernán Barcos para la victoria por 1-0 ante UTC en Matute en abril de ese mismo año.

Hacia la recta final del año, se conocía que Leiton casi no iba a sumar minutos o que no sería convocado a los partidos; por tanto, desde el área deportiva del club se empezaba a trabajar en su cesión a préstamo a otro equipo y fue entonces cuando llegaron a un acuerdo con Universidad Católica de la Serie A de Ecuador, club al que llegó para toda la temporada 2023.

Paso por Universidad Católica

Si en Alianza Lima no obtuvo continuidad, en la Universidad Católica sus números no fueron mejores. De hecho, apenas ingresó en cinco partidos y se dieron durante el mes de abril del 2023. Su último compromiso disputado fue el 29 de abril ante LDU y en total sumó 264 minutos en su paso por el club ecuatoriano. Desde entonces, no volvió a ser considerado. Sin embargo, tampoco se registran lesiones que hayan podido interferir en su continuidad.

Por este mal precedente, todo hace indicar que la Universidad Católica no querrá extender el vínculo de préstamo con el extremo ecuatoriano y, por tanto, lo que corresponde es que Alianza Lima lo vuelva a recibir en sus filas. Sin embargo, Depor pudo conocer que el futbolista no forma parte de los planes del área deportiva del club.

Prestar o rescindir

Por su parte, Alianza Lima es consciente de que deberá resolver este caso ya que el futbolista continúa con un vínculo que vence a finales del 2024. El club ‘íntimo’ no considera que deba agotar un cupo de extranjero en un jugador que llega sin continuidad y que ha tenido constantes problemas de lesión que no resultarían convenientes.

Por tanto, el panorama implica que se encuentre un club que esté interesado en que el futbolista vaya a modo de préstamo o se rescindiría el contrato del jugador pagando una indemnización de por medio para que el vínculo se termine. En los próximos días se resolverá.

