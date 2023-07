Aunque son los actuales bicampeones y ganadores del Apertura de la Liga 1 Betsson, los ánimos en Alianza Lima no son los mejores en estos momentos. El equipo de Guillermo Salas perdió contra Sport Boys y ya lleva dos partidos seguidos sin conocer la victoria, lo que ya hace ruido en la institución. Esto teniendo en cuenta además que el sábado juegan el clásico contra Universitario de Deportes y la crisis podría agravarse.

El principal señalado por este mal presente es Guillermo Salas, a quien el crédito empieza acabársele, dado los irregulares resultados y la forma de juego del equipo. Cuando los íntimos ganaban por alguna jugada específica o individualidades, los hinchas dejaban pasar ciertos aspectos o cuestionamientos que ahora son imposibles de callar. Resulta increíble como cambió todo en el panorama de ‘Chicho’, hace nueve meses tomó el equipo hasta sacarlo campeón y ahora su nombre tambalea en el cargo.

Números de Salas con Alianza Lima Partidos Victorias Empates Derrotas 2023 27 17 2 8 2022 11 9 - 2 TOTAL 38 26 2 10

¿Qué cambió?

En septiembre del año pasado, y luego de caer ante la ‘U’ y empatar sin goles en Matute ante Cantolao, Carlos Bustos dejó de ser entrenador de Alianza y el encargado de suplirlo de manera interina fue Guillermo Salas, hombre identificado con el club. ‘Chicho’ entró en un momento complicado y su llegada fue clave para levantar el ánimo y el vestuario.

Llegó con su esquema 4-3-3, un equipo bien definido con extremos por las bandas que buscaba intensidad y recuperación rápido de balón. La fórmula de ‘Chicho’ fue efectiva a tal punto que los llevó a la definición y al posterior bicampeonato, no había forma que el hincha no aspirara a verlo con el buzo íntimo en 2023. Si Salas llegó y metió mano a un equipo que no formó, la expectativa era alta con un plantel desde cero.

Equipo de Salas que salió campeón en 2022.

Los refuerzos

Alianza se reforzó pensando en grande este año, no solo en el ‘tri’, también en tener una buena actuación en la Libertadores. Contrataron a Carlos Zambrano, Pablo Sabbag, Bryan Reyna, Andrés Andrade, Christian Cueva, entre otros. Un plantel que invitaba a soñar de la mano de Guillermo Salas, que el año pasado sin mucho hizo un gran Clausura.

Sin embargo, la ‘Chichoneta’ empezó a ‘pincharse’ con el transcurrir de los meses. Si bien arrancaron la temporada de la mejor manera, siendo efectivos en el torneo local, la Copa Libertadores supuso un reto mayor. Salvo la victoria histórica en Asunción ante Libertad y el empate sin goles en Matute ante Atlético Paranaense, la actuación blanquiazul dejó mucho que desear para el plantel que había formado.

El tema de rendimiento tampoco estuvo de su lado; la mayoría de sus fichajes fueron de más a menos, debido a múltiples lesiones (como Santiago García, Andrés Andrade, Pablo Sabbag) y bajas actuaciones (como Gabriel Costa y Christian Cueva). Esto obligó a que Salas termine rotando más de una vez su ‘11′, entre torneo local y Libertadores.

Muy previsible

Ya eliminados del certamen continental, el equipo se enfocó en llevarse el Apertura. Y aunque sí lo consiguieron, la sensación era que el mérito fue más por individualidades, como el desequilibrio de Bryan Renya, la experiencia de Hernán Barcos, entre otros, que por el colectivo del equipo. Ya a mitad de año, muchos hinchas aún se preguntaban, ¿a qué juega el Alianza de Salas?

Muchos aún no tienen una respuesta clara. Salas continúa con su 4-3-3, otras con un 4-2-3-1, pero con su mismo estilo de ser explosivo por las bandas; sin embargo, el equipo ya se ha vuelto previsible. Si el rival logra cortarle los circuitos en la mitad de la cancha y tapar a Bryan Reyna o a sus extremos en sí, los íntimos la pasan mal, como ocurrió contra Boys.

El equipo nunca se encontró, el rival le tapó los circuitos y dominó la mitad de la cancha. Concha nunca apareció y Costa, como extremo, no destacó. Sin Sabbag ni Andrade al 100%, ni Cueva (por indisciplina), los íntimos la pasan mal; sus lesionados recién están volviendo y ‘Chicho’ parece no encontrar las respuestas para revertir esta situación hasta que tenga todo su plantel completo. El tiempo parece agostarse.

Equipo que formó Salas ante Sport Boys.

'Chicho' continúa con su 4-3-3, otras con un 4-2-3-1, pero con su mismo estilo; sin embargo, el equipo ya se ha vuelto previsible. Si el rival logra cortarle los circuitos en la mitad de la cancha y tapar a Bryan Reyna, los íntimos la pasan mal, como contra Sport Boys. Sus lesionados recién están volviendo y parece no haber respuestas hasta que 'Chicho' tenga todo su plantel completo. El tiempo parece agostarse.

