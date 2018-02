Alianza Lima: ¿cuándo se definirá si se juega el partido ante Ayacucho FC?

Ayacucho FC debe recibir a Alianza Lima , este sábado, por la segunda fecha del Torneo de Verano, pero aún no se puede confirmar si se jugará o no porque los 'Zorros', hasta la fecha, no tienen estadio habilitado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Desde la FPF han anunciado que serán firmes a la hora de exigir que se cumplan todos los requisitos que se encuentran en el reglamento de la licencias.

¿Alianza podría ganar en mesa? Estadios de Ayacucho FC aún no están habilitados

"Las bases están por algo, sino mejor jugamos sin reglamentos. A Ayacucho FC le hemos dado el mayor tiempo posible para que puedan subsanar las deficiencias, pero todavía no está aprobado", dijo Mario Maggi, gerente de proyectos y licencias de la FPF.

"Ayacucho eligió jugar en el estadio de Huanta y en las próximas horas será evaluado por última vez", acotó el directivo de la FPF.

La evaluación del escenario deportivo se realizará entre el martes y miércoles. De no darse el pase al estadio, Alianza Lima está en su derecho de pedir los puntos en mesa, tal como ocurrió con Sporting Cristal en la primera fecha ante UTC.

Torneo de Verano: la programación completa de la fecha 2

Aunque Alianza Lima no sería el único club que podría ganar puntos en la segunda fecha. Comerciantes Unidos programó su partido ante San Martín en el estadio de Guadalupe, pero tampoco cuenta con el visto bueno de la FPF.

" Guadalupe tiene observaciones desde hace 15 días. Luego volvimos, pero tampoco estaba. Esperamos que esta vez sí esté el campo", remarcó en Latina.

