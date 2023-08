A pocos días de que se venza el contrato, todavía no hay humo blanco oficial respecto a que el volante continúe el resto de la temporada. Como se recuerda, la decisión no ha sido nada fácil de tomar por parte del área deportiva blanquiazul, pues han pasado idas y venidas que cambiaron constantemente la postura sobre si el jugador merecía o no mantenerse en el equipo en busca del tricampeonato. Tras el análisis de costo y beneficio, Depor pudo conocer que el club íntimo ya ha tomado una postura y su intención es seguir contando con ‘Aladino’ hasta mediados del 2024, aunque con un reajuste económico.

A favor y en contra

Para llegar a este puerto se han tenido que tomar en cuenta muchos factores en la balanza de pros y contras. Por el lado favorable, la gerencia deportiva blanquiazul tiene la premisa de que siempre es importante contar con un jugador de la jerarquía y recorrido de Christian Cueva. El segundo punto en su favor es que ha pasado de ser un lujo en el equipo a convertirse en una necesidad, tras una mala racha de lesiones que han dejado fuera a jugadores en su posición: Cristian Benavente y Andrés Andrade, principalmente.

El tercer factor que ha jugado en favor de ‘Aladino’ -y el más importante- es que forma parte de los planes de Mauricio Larriera , el estratega uruguayo que ha tomado las riendas del equipo hace unas semanas y quien, según su estilo de juego y propuesta, está interesado en un jugador con las características de Cueva: el buen pie. Por último, el contexto es favorable para que el jugador pueda quedarse, ya que Al Fateh, club al que pertenece, no tiene en sus planes al jugador y su entorno están predispuestos a aceptar la rebaja salarial considerable que planea imponerle el club íntimo para renegociar su contrato por un año más; es decir, hasta mediados del 2024.

Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Los principales cuestionamientos para que Christian Cueva pueda quedarse en La Victoria pasan por el bajo rendimiento que tuvo en su llegada al equipo tanto en la Liga 1 como en Copa Libertadores, torneo en el que no marcó diferencia y que era el principal motivo de su contratación. Por si fuera poco, el volante protagonizó el acto de indisciplina más escandaloso del año luego de viajar a Trujillo sin permiso del comando técnico y faltar a un entrenamiento.

Esto, agravado por el hecho de que se difundieron imágenes suyas con amistades ingiriendo alcohol, generó un mal antecedente que ha marcado muchos episodios en su carrera. La magnitud de esta indisciplina fue tal que el club íntimo tomó la postura de separarlo del equipo , pero por temas de reglamento interno esto finalmente no sucedió. Si bien se consideraba que el jugador debía irse una vez acabado su contrato a fines de agosto, finalmente la decisión tomó otro rumbo debido a las necesidades del equipo y a una mejora futbolística vista en los últimos partidos de ‘Aladino’ , quien ha venido siendo considerado por Larriera, aunque todavía lejos del nivel que se esperaba cuando arribó a La Victoria.

Cuenta regresiva

Según pudo conocer Depor, esta semana se sostendrán reuniones claves entre el entrenador Mauricio Larriera y José Bellina , gerente deportivo de Alianza Lima, para ultimar los detalles y planes respecto a la continuidad de Christian Cueva. De momento, la intención es que el jugador continúe hasta mediados del 2024 ; sin embargo, todavía no se le ha hecho llegar una propuesta formal.

Las negociaciones respecto al nuevo contrato con el que contaría Christian Cueva se llevarán a cabo en estos días y se conocerían las novedades tras el encuentro que disputará el cuadro blanquiazul ante Alianza Atlético este sábado 26 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

