Con la suma de Zambrano y Zanelatto, la defensa y el ataque íntimo ganarán poder para disputar la final. Esta noticia positiva precede a la reaparición de Pablo Sabbag, el segundo goleador grone con 9 tantos -el primero es Hernán Barcos con 17-, quien ya le anotó la ‘U’: fue en el primer clásico del año que ganaron 2-1 en el Monumental. A los jugadores anteriormente citados que recupera el bicampeón de cara a la final del descentralizado, se suma a la lista Cristian Benavente. Hace más de una semana, el ‘Chaval’ está apto y ganoso de poder debutar en la Liga 1; sin embargo, Mauricio Larriera, aceptando sus habilidades, planearía tenerle como arma en los clásicos.

Los íntimos entrenaron ayer en Matute con miras a este crucial partido. Quienes jugaron en Cusco mayor tiempo, hicieron trabajos regenerativos. Y los que tuvieron pocos minutos y no actuaron de visita trabajaron en el aspecto táctico. Entre ellos Cristian Benavente, Christian Cueva y Gino Peruzzi, quienes destacan por jerarquía. ‘Aladino’, quien estuvo entre los suplentes para jugar contra Deportivo Garcilaso, dentro de esa limitación para jugar al tope de sus habilidades por una rotura de ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, está ganoso de apoyar al equipo en esta etapa decisiva y el técnico consciente de todo evaluará cuándo usarlo.

LARRIERA POR LA GLORIA

Es oportuno recordar que la primera final de la Liga 1 se disputará el sábado 4 de noviembre en el Monumental y que el cierre será en Matute. Hacía mucho tiempo que Alianza Lima y Universitario no protagonizaban una final. Mauricio Larriera, en su rol de técnico de los íntimos, se siente privilegiado. “Me siento privilegiado, hace tiempo que no se juegan finales de clásico, en Uruguay estamos más acostumbrados pero acá hace tiempo que no se da. Ojalá lo podamos vivir como una fiesta, evidentemente queremos ganar y transmitir la calma que corresponde porque estamos viviendo momentos bastante complicados a nivel social en todos lados y ojalá sea una fiesta y ojalá ganemos nosotros”, dijo el entrenador.

“Cuando llegamos, Alianza Lima ya había jugado con la ‘U’ y Cristal, pero ahora nos vamos a enfrentar y ojalá que la victoria sea para nosotros”, apuntó el uruguayo que tendrá un versus en la final con su ‘paisano’ Jorge Fossati, técnico de Universitario. Continuando con su preparación, los blanquiazules entrenarán esta mañana en el complejo deportivo EGB ubicado en Lurín. Allí se tiene programado entrenar hasta el día jueves, pues el viernes, un día antes de medirse al ‘compadre’, afinarán detalles de orden táctico y colectivo del equipo, en el estadio de Matute. El tricampeonato es el máximo deseo de los íntimos e irán con todo por lograrlo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.