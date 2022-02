Alianza Lima quiere voltear la página, luego del empate frente a Atlético Grau. Los íntimos saben que solo deben seguir trabajando para conseguir los objetivos trazados, tal y como lo mencionó Édgar Benítez, quien aseguró que el equipo irá con todo para asegurar los tres puntos, así sea de visita.

“Va a ser difícil, ellos perdieron de visitante y en su casa van a querer ganar. Nosotros no logramos los 3 puntos en casa y vamos a ir buscarlos ahora, hay que correr y meter”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación. Además, hizo un análisis del partido anterior contra el cuadro piurano y lo que se debe mejorar.

En ese sentido, indicó que “no era lo que buscábamos. Uno cuando juega en su cancha quiere ganar los 3 puntos y no se dio de esa manera, por allí la ansiedad de la primera fecha. Tuvimos varias oportunidades, pero no quiso ser y ellos la que tuvieron la hicieron. Se buscó, pero cuando no se gana es bueno no perder. Se sacó un punto cuando ya se estaba complicando”.

Carlos Bustos aplicó ciertos cambios en su esquema de juego, a lo que Benítez manifestó que “él quería que le eche la mano jugando de carrilero y lo hago sin ningún problema, pero me sentí bastante bien jugando de volante interior, me voy sintiendo más suelto y lo veo más cómodo, aunque donde él diga yo estoy para cumplir”.

Respecto al equipo, consideró oportuno que la base de jugadores del año anterior haya permanecido, mientras que los que lleguen al grupo “vienen para sumar y eso es bueno, para que haya una competencia sana en el plantel, eso va a ayudar mucho al grupo para que sigamos creciendo como equipo”. Incluso, respecto a sí mismo, detalló que “ayudó mucho el trabajo de pretemporada que hicimos, me siento bien y motivado para hacer un gran torneo”.

Un punto que resaltó mucho fue la presencia de hinchas en Matute. “Estar con la gente es importante, en la final del año pasado el apoyo de nuestra gente fue fundamental. Seguro el domingo estarán con nosotros y trataremos de regalarles el triunfo. Ahora va a ser más complicado el torneo porque uno tiene que salir, a la altura, al calor y es un torneo totalmente diferente al del año pasado, por eso tenemos que aprovechar los partidos de locales”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR