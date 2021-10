Alianza Lima perdió 3-1 ante Sporting Cristal por la penúltima fecha de la Fase 2 y ello golpeó anímicamente al grupo, siendo Edgar Benítez uno de los más afectados. A pesar de ello, destacó la enseñanza que le quedó al grupo tras sufrir su primera derrota en el certamen, lo que les permitirá llegar mejor a los Play Offs.

“Un sabor amargo por el resultado, pero nos deja un aprendizaje para corregir los errores a un mes la final. Queda un juego más de la liga y hay que terminar de la mejor manera”, sostuvo el exseleccionado paraguayo en sus principales redes sociales.

Edgar Benítez fue uno de los últimos refuerzos en sumarse a Alianza Lima. Su experiencia, sumada a la de otros jugadores, como Hernán Barcos, le permitieron al plantel blanquiazul encontrar esa mezcla perfecta de edades, la misma que le alcanzó para quedarse con la Fase 2 en el año.

Ahora, deberán corregir errores para no pasar apuros ante el mismo rival, en duelos de ida y vuelta que se desarrollarán en noviembre próximo y definirán al nuevo monarca del fútbol peruano. El margen para equivocarse será mínimo, por lo que no se podrán repetir las mismas fallas de la última tarde en el Estadio Nacional.

Bustos inconforme con el rendimiento de Alianza Lima

El resultado no dejó nada conforme a Carlos Bustos, DT de Alianza Lima, quien lamentó la reacción tardía de su equipo en el segundo tiempo, en donde ya se encontraban dos goles abajo, tras anotaciones de Marcos Riquelme como Irven Ávila.

“Sporting Cristal ganó muy bien el partido, pero sobre todo porque regalamos un tiempo No me gustó la intensidad en el primer tiempo. No se pueden jugar estos partidos así. El segundo tiempo fue diferente, a pesar de que hicieron otro gol”, sostuvo el entrenador tras finalizar el partido.

