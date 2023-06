¿Por qué no saliste en lista ante Deportivo Garcilaso por la última fecha del Torneo Apertura?

Porque me doblé el tobillo. No es de consideración, pero me duele cuando giro o pateo.

En las últimas convocatorias tampoco estuviste y no estabas lesionado. ¿Por qué?

Por decisiones tácticas del entrenador que yo respeto. Queda trabajar y esperar la oportunidad.

¿Hasta cuándo es tu contrato con Alianza Lima?

Hasta el fin de este año.

¿En busca de continuidad te irás a préstamo a otro club en el Torneo Clausura?

No. No tuve contacto con otro club y estoy a disposición de Alianza Lima.

¿Cuál es tu objetivo esta temporada?

Mi objetivo es salir campeón. Dios mediante, espero tener la oportunidad de jugar.

¿Cómo estás físicamente?

Físicamente estoy 20 puntos. No tengo minutos de partido, pero eso no significa que no esté bien físicamente. Solamente me falta acumular partidos para agarrar más confianza.

Edinson Chávez pelea por un lugar en el once este 2023 (Foto: prensa AL)

¿El técnico Guillermo Salas te pide que mejores en algo?

Sí, en la marca. Eso es lo que me falta mejorar.

¿Cómo te sientes cuando el entrenador convoca de titular en el puesto de lateral derecho a jugadores que no son naturales en la posición?

No me molesto, solo me enfoco en trabajar más para ser la primera opción del técnico. Y al compañero que le toque jugar, tal como sucedió con Vílchez (Yordi), Aldair (Rodríguez) o Zanelatto (Franco), solo me queda desearle lo mejor. Porque más que un equipo, Alianza Lima es una familia.

Últimamente hubo varios lesionados en el plantel. ¿Por qué está pasando más seguido?

Son cosas que pasan en el fútbol. El entrenamiento es al cien por ciento, asusta un poco lo que está sucediendo, sin embargo, reitero, todo es parte del fútbol. Igual, si alguien se lesiona, otro jugador lo reemplaza y puede hacerlo mejor. De eso se trata la competencia.

¿Qué opinas de la participación de los equipos peruanos en los torneos internacionales?

El año pasado le tocó a Melgar llegar a semifinal de la Copa Sudamericana. Ahora le tocó a Cristal ganar en una plaza complicada (En La Paz a The Strongest) por la Copa Libertadores. Ya estaba ganando casi todos sus partidos en la Liga 1. Estoy feliz por los compañeros que tengo en Cristal.

¿Te comunicaste con algún compañero?

Sí. Llamé a Yoshimar Yotún para felicitarlo. Es lindo que un equipo peruano gane en la Copa Libertadores y que tenga la chance de poder clasificar a la siguiente fase. Me pone feliz que los jugadores peruanos sobresalgan y que el mercado peruano crezca. Hay que apuntar siempre a dejar el nombre del jugador peruano muy en alto, porque está mal visto en los últimos años. Antes decían que no ganábamos, que perdemos siempre, pero ahora estamos dando buena imagen a nivel internacional.

La asistencia de Yotún para el gol de Corozo que selló la victoria de Cristal, fue espectacular...

Yotún es un crack. Tuve la suerte de estar con él en Cristal durante tres años (2012, 2013, 2014) y logramos salir campeón nacional en dos oportunidades. A mí me gusta que al compañero le vaya bien, no soy envidioso. Y Yotún ha demostrado que puede jugar donde sea. Jugó en Brasil, en México, y siempre le fue bien... En la selección ocurre lo mismo.

¿Te dio algún consejo?

Sí. Me dice que siga metiéndole, que el fútbol es así, que la oportunidad llegará, que no baje.

¿Cómo calificas la actuación de Alianza Lima en lo que va de la temporada?

Desde la primera fecha de la Liga 1 y la primera fecha de la Copa Libertadores, Alianza Lima siempre mostró muchísimas ganas. En el último partido (derrota en Matute con Atlético Mineiro) nos robaron con el VAR. El partido que jugamos fue intenso y pienso que tendrá la misma característica en Brasil (con Athletico Parananense).

El reto es ganar en Brasil para clasificar a Copa Sudamericana. ¿Qué crees que pasará?

Todavía no jugamos pero ya nos dieron por muertos, no es así, el fútbol dura 90 minutos. Quién sabe, vamos para allá, ganamos, y clasificamos a la Copa Sudamericana. Yo creo que tenemos que seguir con la misma mentalidad ganadora. Será difícil pero no imposible. Repito, se puede ganar. Ya lo hicimos en Paraguay contra Libertad. En el fútbol es todo posible.

