Pero en el Perú las cosas se hacen después de lo ocurrido, sin prevención, cuando ya ha pasado algo terrible y los terceros, en este caso los hinchas y el personal de trabajo de los clubes, que nada tienen que ver con este asunto, pagan las consecuencias. Lo que ha sucedido, si bien la FPF dice que tiene la potestad de cambiar las reglas en pleno juego, no es saludable para el sistema fútbol, porque sienta un precedente para futuros escenarios conflictivos como el que estamos viendo y viviendo ahora.

Modificaciones al reglamento de la Liga1 Betsson 2023



📎 https://t.co/xATqzcJDda#UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/BmEL6bSHSZ — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) March 7, 2023

La presión que tiene la FPF para acabar con el tema de las reprogramaciones y de los clubes como Alianza Lima, que prohíben el ingreso de las cámaras de 1190 a Matute, es tan grande como los cuestionamientos e investigaciones que pesan sobre Agustín Lozano . Pero esto ahora no es materia de discusión, ya habrá tiempo para conversar sobre eso. El tema de fondo es que la Federación no puede permitir bajo ningún escenario que los clubes de oposición transmitan por la señal del Consorcio. Eso significaría una derrota y, claramente, no creo que eso pase por la cabeza del presidente de la FPF.

Lo que sí es una verdad absoluta es que la FPF defiende a capa y espada el contrato con 1190. Y esto no porque legalmente tenga que hacerlo (aunque sí es su obligación), sino porque no puede aceptar que el broadcaster patee el tablero y deje en el aire a doce de los quince clubes que ya han mostrado una postura favor y reciben ingresos por derechos de transmisión. Imagine ese escenario: uno en el que estos equipos en sintonía con 1190 no reciban ese dinero. ¿Con qué cumplirían con su presupuesto?, ¿de dónde sacarían para cubrir sus gastos, realizar pagos administrativos, logísticos, entre otras cosas?

Pero ahora -con el cambio de reglamento- parece que la FPF puso la cancha a su favor. Los clubes de oposición fuerte como Alianza Lima, Cienciano y Melgar enfrentan un panorama complicado, porque ya no es para ellos una posibilidad prohibir el ingreso y la transmisión de sus partidos de local de1190. Si quieren evitar que le descuenten puntos, sanciones o arriesgarse a un hipotético descenso, deben aceptar sí o sí esta imposición. Tiene las manos atadas o están con la soga al cuello. Por eso, es clave estar atentos a su siguiente jugada, porque esta podría decidir si el lío por los derechos de transmisión llega a su fin y la FPF gana, o si lo que ha sucedido es solo un capítulo más de esta novela

Ojo que solo menciono a tres equipos como opositores, porque en un inicio eran ocho, incluyendo Universitario, Sport Boys y Municipal (aunque todos ellos, según la FPF, tienen contrato con el Consorcio y pueden transmitir sus partidos por esta señal). Luego, se bajó del carro Cusco FC, que ya se sumó al grupo de 1190, y parece que Binacional va por el mismo camino. Solo quedan Alianza Lima, Cienciano y Melgar, que han resistido más de lo cualquiera hubiese imaginado; sin embargo, ahora la situación es distinta y el panorama puede cambiar.

Eso sí, que no le olvide a la FPF que el reclamo inicial de los clubes que mostraron una postura en contra de ellos gira en torno a encontrar un responsable para pagar las penalidades que tendrán ante una millonaria demanda por parte del Consorcio. Si desde la Videna les garantizan con documento firmado en mano que ellos asumirán las multas y penalidades, a mi entender, el problema se habría acabado. Eso facilitaría las cosas y acercaría a estos clubes a 1190. Ya lo que negocien sobre los pagos que recibirán es otra cosa, pero por lo menos habría una luz al final del túnel. Por ahora, queda esperar y estar pendientes de lo que pueda pasar.

