Ante el parón por las Eliminatorias 2026, debido a la fecha doble de la Selección Peruana, en Alianza Lima no bajan los brazos con el fin de volver al primer lugar del Torneo Clausura, donde están a tres puntos de Universitario de Deportes, que tiene 30 unidades. Es por eso, con el objetivo de regresar motivados y que todo les salga bien en esta recta final del campeonato, este miércoles el plantel blanquiazul, en el mes del Señor de los Milagros, como es tradición, asistió a la iglesia de Las Nazarenas para la misa en honor al ‘Cristo Moreno’. Jugadores como Paolo Guerrero y Hernán Barcos fueron los más aplaudidos por los fanáticos, feligreses e hinchas blanquiazules.

Uno por uno hizo su ingreso al templo, donde los aplausos y muestras de cariño no se hicieron esperar. El ‘Depredador’, rápidamente al igual que el ‘Pirata’, Cecilio Waterman, Sebastián Rodríguez, Matías Succar, entre otros, entraron mientras saludaban a los asistentes. Los íntimos estuvieron presentes y atentos a la charla del sacerdote, quien se tomó unos minutos para dedicarles un mensaje especial a los victorianos.

Jugadores de Alianza Lima llegaron a la iglesia De Las Nazarenas para misa en honor al Señor de Los Milagros. (Vídeo: José Varela).

El padre Humberto Giusti resaltó el trabajo del equipo de fútbol femenino de La Victoria, y también al equipo de vóley (Cenaida Uribe y algunas de las chicas también estuvieron ahí), exhortándolos a mantener el compromiso para lograr el título número 26. “A no arrugar, a no ser pecho frío, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Luchen día a día por ser los mejores, con espíritu, realmente, blanquiazul”, dijo el religioso. Asimismo, agregó. “Tiene la valla alta este año, por si acaso. Las mujeres están sacando ventaja: el equipo femenino de fútbol es campeón nacional y está jugando la Libertadores en Paraguay. El equipo de vóley es campeón nacional: la persiguieron, la lucharon y lo consiguieron gracias a doña Cenaida Uribe. Tiene la valla alta, hay que lucharla”, dijo.

Sin embargo, no fue lo único que mencionó, ya que les hizo recordar la final del 2023, cuando perdieron contra la ‘U’. “Pongan los que tienen corazón blanquiazul, no los que tengan simplemente la camiseta. Corazón blanquiazul, que sean hinchas de verdad... porque en la final del año pasado muchos arrugaron en el partido final. Demostraron que no eran blanquiazules. El verdadero aliancista la suda y la lucha hasta el final. Uno no se queda parado en la cancha. Tenemos ahora a 2 grandes referentes: a Paolo (Guerrero) y Hernán (Barcos). Ustedes son los que tienen la batuta para las nuevas generaciones”, concluyó.

Por otro lado, es importante señalar que el entrenador del club, Mariano Soso, también asistió a la ceremonia. Pero no fue el único, ya que entre las leyendas presentes estaban Teófilo Cubillas, Víctor Zegarra (Pitín), Hugo Sotil y José Velásquez. Además, los dirigentes de Alianza Lima también estuvieron presentes, incluyendo al administrador Rafael Medina, al director deportivo Bruno Marioni y al presidente del Fondo Blanquiazul, Jorge Zúñiga.

Finalmente, es importante señalar que, tras culminar la misa por la tarde, el plantel blanquiazul, en un proceso de despedida, salió rápidamente de la celebración directo al bus. Sin embargo, tuvieron que regresar al Santuario y Monasterio de Las Nazarenas para tomarse las fotos correspondientes con las andas y con la imagen del Señor de los Milagros, según los protocolos de la institución.

Leyendas de Alianza Lima llegaron a la misa por el Señor de Los Milagros. (Vídeo: José Varela).





¿Quién será el próximo rival de Alianza en el Clausura?

Tras la para por las Eliminatorias, el próximo partido de Alianza Lima será ante UTC en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está pactado para disputarse el viernes 18 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que apunta a destronar a Universitario de Deportes del primer lugar, tiene como objetivo ganar la segunda parte del torneo para asegurar su clasificación a los playoffs por el título nacional. Luego del duelo ante el ‘Gavilán’, tendrá que enfrentar dos partidos como local y uno como visitante: Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L).

JORNADA DÍA PARTIDO HORA CANAL 14 Vie. 18/10 UTC vs. Alianza Lima 15:00 Liga 1 MAX 15 Mar. 22/10 Alianza Lima vs. Sport Huancayo 20:15 Liga 1 MAX 16 Sáb. 26/10 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima 18:00 Liga 1 MAX 17 Mié. 30/10 Alianza Lima vs. Cusco FC Por definir Por definir





