Este viernes, la Selección Peruana recibirá a Uruguay, un rival que, al igual que nosotros pero en diferentes contextos, necesita los tres puntos para seguir entre los primeros de las Eliminatorias 2026. En cambio, la Blanquirroja busca cortar la mala racha de derrotas y comenzar a salir del fondo de la tabla. Ante la ausencia de algunos referentes en el campo, como Renato Tapia, Jorge Fossati apuntó a un ‘plan B’ para elegir al encargado de ser el capitán del equipo. Bajo ese contexto, Depor pudo conocer que quien llevará la cinta y será el impulso ante las adversidades será Carlos Zambrano. El defensa de Alianza Lima es uno de los más experimentados en el grupo, y su presencia en el campo no solo es un temor para los rivales, sino que su liderazgo será importante para el choque contra la Celeste.

Si bien es cierto que en el campo también tendremos a Pedro Gallese, uno de los jugadores con más encuentros disputados en la Bicolor y líderes, por decisión del entrenador no llevará la cinta de capitán. Cabe recordar que ‘Nono’, considera que el ‘1′ -también lo hizo en la ‘U’- no es el indicado para asumir este cargo en la selección “Yo fui arquero 20 años y cuando iba a reclamar algo en la cancha, tenía que regresar 70 metros. Al arquero no lo cubre nadie. Eso por un lado y por otro lado les quiero decir mi filosofía: a ti te hacen líder, tu no pides ser líder. Los capitanes lo eligen los jugadores, no lo eliges tú”, señaló anteriormente.

Ante esto, el ‘Káiser’ llevará esta responsabilidad este viernes, por primera vez en unas Eliminatorias. Cabe destacar que, anteriormente, ya lo hizo en amistosos, cuando Juan Reynoso estaba a cargo de la Bicolor, por ejemplo, en el partido amistoso que tuvimos contra El Salvador en el Audi Field (Washington), en lo que fue su segundo encuentro internacional de septiembre del 2022.





Ampliamos en breves...





¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Las selecciones se medirán el viernes 11 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.





¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

El cruce entre peruanos y uruguayos promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto.





La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).





