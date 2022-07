La presencia del cordobés podría sumar mucho en el vigente campeón del fútbol peruano. Es un jugador con mucha experiencia a nivel de torneos locales e internacionales y que ya sabe lo que jugar ante la presión de una hinchada de equipo grande. Lo hizo no solo en Boedo, sino también con los colores de Boca Juniors. Conoce un poco más acerca de la nueva apuesta de los victorianos.

Bajo el mando de Gareca

Con solo cuatro años dio sus primeros pasos en el fútbol para la categoría cebollita del Club Social Corralense. El destino tenía escrito que Vélez Sarsfield sea el club donde de sus primeros pasos como profesional. El 2006 tuvo la oportunidad de probarse, pero no se llegó a dar por un tema familiar. No obstante, Liniers le tendría nuevamente las puertas abiertas. A los pocos meses volvieron a intentar tenerlo en sus instalaciones y esta vez no declinó la invitación. Deslumbró desde el primer día y fue así que a los 15 años se enroló a los ‘Fortineros’.

Terminó su etapa formativa y cuatro años más tarde ya estaba debutando en el primer equipo. En el banquillo estaba un viejo conocido para nosotros, Ricardo Gareca. Bajo la conducción del ‘Tigre’ logró despegar su juego y empezar a hacerse un nombre el fútbol internacional. En Vélez tuvo un muy buen paso. De hecho, uno de los momentos que más marcó su carrera ocurrió en la Copa Libertadores 2012. En la serie ante Santos anulo prácticamente a Neymar.

No duró mucho tiempo en el ‘Fortín’, apenas tres campeonatos. Tras una transferencia fallida al Sunderland de Inglaterra -no pasó los exámenes médicos por una lesión antigua en los ligamentos del tobillo- Catania de Italia desembolsó cerca de 3,5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Temporada PJ Partidos como titular Goles 2011-2012 16 9 0 2012-2013 33 28 1

Experiencia europea y selección

Los primeros meses en Catania fueron muy buenos. Logró ser titular en 20 de 22 encuentros por la Serie A. Lamentablemente el exequipo de Juan Manuel Vargas perdió la categoría y Peruzzi sufrió su primer descenso como profesional. Las cosas no mejorarían, el lateral sufrió una fuerte lesión. Este infortunio lo hizo perder ritmo y le costó ganarse el puesto.

Su presencia en el Calcio le abrió las puertas de la selección argentina. Aunque el 2012 ya había sido tomado en cuenta por Alejandro Sabella para un par de amistosos ante Brasil, su momento cumbre sucedió en las Eliminatorias Brasil 2014, El fallecido DT lo usó de titular para los duelos ante Ecuador y Bolivia de visita. Al no tener continuidad por su lesión, terminó quedando fuera de la Copa del Mundo.

Gino Peruzzi enfrentando a Ecuador por las Eliminatorias Brasil 2014. (Foto: Agencias)

Cuando empezaba a recuperar la confianza del entrenador Luigi De Canio, quien nunca lo descartó de Catania, apareció Boca Juniors para empezar a negociar su incorporación. Carlos Bianchi lo tenía como una de sus opciones. Esto después de probar con Leandro Marín, Cristian Erbes, Jesús Méndez y Matías Caruzzo. Ninguno le terminó dando respuestas y Peruzzi no rechazó la propuesta del ‘Xeneize’. Tras dos temporadas en Italia regresó a Argentina para calzarse la azul y oro.

En la Bombonera

Ya con Rodolfo Arruabarrena como entrenador se terminó dando su incorporación a Boca Juniors. Su paso por La Bombonera estuvo marcado por dos etapas. La primera teniendo regularidad y ayudando a ganar un campeonato, lo que inclusive le llevó a lograr su mejor valor en el mercado: 6 millones de euros, en febrero del 2016, según Transfermarkt. No obstante, luego llegó un segundo ciclo con muchos yerros en partidos claves, con lo cual se terminando borrando del mundo Boca.

“Al principio se vio complicado por la rotación de jugadores que tenía el estratega, el ‘Vasco’. Tras la eliminación de la Copa Libertadores 2015, empezó a ganar más protagonismo. Se asentó bien y fue figura del equipo campeón nacional. Después decreció su rendimiento, tuvo varios fallos importantes. Esto hizo que la afición cambiará totalmente su opinión sobre él, hasta llegar a un punto de tenerle tirria”, recuerda Gonzalo Mejido, periodista de Punto Boca Radio.

Luego de sus primeras tres temporadas en Boca Juniors, fue cedido seis meses a Nacional de Montevideo (2018). Solo registró once presencias, todas como titular, pero no se pudo hacer un mayor análisis porque fue muy poco tiempo el que estuvo en conjunto ‘charrúa’.

En el club de la Ribera estuvo entre 2015 y 2019. Su último ciclo fue muy tormentoso para el jugador, ya que no se sentía querido por la afición boquense. Por esta razón pidió salir. Llegó el interés de San Lorenzo cuando estaba por culminar su contrato, pero decidió renovar como un gesto de gratitud hacia Boca, que había invertido por repatriarlo desde el balompié italiano.





Última experiencia

San Lorenzo pagó a Boca 800 mil dólares por su transferencia (hoy su valor es de 750 mil euros, según Transfermarkt). Los últimos cinco años vistió los colores del ‘Cuervo’, aunque nunca logró consolidarse por la banda derecha. Así lo señala Gonzalo Arellano de FM 103.1: “El paso de Peruzzi por San Lorenzo fue contraproducente. Llegó con muchas expectativas (2019) con Jorge Almirón como director técnico. En todo este tiempo nunca pudo asentarse como marcador derecho. Simplemente jugaba de titular por distintas vicisitudes que le ocurrían a sus competidores de puesto. De hecho, con el propio Almirón termina explotando a Andrés Herrera, actual jugador de River Plate”.

“Le costó agarrar nivel. Sobre todo, después de la pandemia. Dentro de esta situación, San Lorenzo buscaba desprenderse del futbolista, pero no lograba tener ofertas por él. Por eso se esperó que este 30 de junio para que quede como jugador libre y de esa manera pueda seguir con su carrera. Vale destacar que nunca fue un jugador conflictivo, teniendo en cuenta los grandes problemas financieras que tuvo el club”, añadió.

Temporada PJ Partidos como titular Goles 2018-2019 10 6 0 2019-2020 10 9 1 2020-2021 34 30 1 2022 7 6 0





