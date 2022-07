El 28.8% de los migrantes peruanos viven en Europa. Llegaron hasta allá sea por diversas causas económicas, sociales o políticas. Esta parte de la población nacional se asentó y empezó a hacer su vida. Formaron su familia y algunos de sus hijos empezaron a practicar el fútbol. Uno más dotados de talento que otros fueron haciendo su carrera en el deporte rey hasta traspasar fronteras y que sus nombres empiecen a sonar en la Videna.

Hace unos meses, Ernesto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, le dijo a Depor que manejan unas base de datos con más de 180 jugadores con sangre peruana que militan en el exterior. Con el pasar del tiempo esa lista va seguir aumentando y nutriéndose de grandes prospectos. Depor realizó un recuento sobre algunos de los futbolistas elegibles que juega en el Viejo Continente y que podrían defender nuestros colores en el futuro.

Fabio Gruber (19 años)

Defensa y volante central de padre alemán y madre peruana. Ya mostró interés por defender nuestros colores. Incluso desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya lo contactaron antes. Sucedió hace un par de años para que forme parte de la Sub 17. Aunque esto no se terminó dando por un problema logístico del máximo ente del balompié nacional.

Hace cuatro temporadas viste los colores del Augsburgo. Realizó el recorrido final de su formación jugando en los equipos Sub 17 y Sub 19. Fue de menos a más y gracias a sus destacadas actuaciones pasó al equipo de reserva. En la Regionallig registró los mejores números de su aún corta carrera. Es muy posible que futbol a partir del siguiente curso ya empiece a sumar sus primeros minutos en la Bundesliga.

Temporada Equipo PJ Partidos como titular Goles 2018-2019 Augsburgo Sub 17 25 25 1 2019-2020 Augsburgo Sub 19 11 9 0 2020-2021 Augsburgo Sub 19 3 3 0 2021-2022 Augsburgo II 33 31 1

Oliver Sonne (21 años)

Aunque sus padres son daneses, el lazo con el Perú se da a través de su abuela materna. Es diestro pero puede jugar como lateral derecho o izquierdo. Aún no se conoce si desde la FPF ya tomaron contacto con el defensor del Silkeborg de Dinamarca, club que disputará la siguiente edición de la Europa League.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio con los colores del Ejby IF. Tiempo después pasó por Rishoj IF y HB Koge. Tuvo la oportunidad de probarse en Olympique de Marsella. Dejó una grata impresión por Francia pero decidió seguir su carrera en el país nórdico. Fue así que fichó por el FC Copenhague, llegando hasta la reserva. A mediados del 2019 pegó la vuelta a Koge y fue promovido al primer plantel, jugando por dos años consecutivos la segunda división. Paso previo a su arribo a la máxima élite del balompié danés.

Temporada Equipo PJ Partidos como titular 2019-2020 HB Koge 10 5 2020-2021 HB Koge 17 19 2021-2022 Silkeborg 15 8

Tristan Hammond (19 años)

Hijo de padre australiano y madre peruana. El equipo de capitación de la FPF ya lo tiene en su base de datos hace algún tiempo. A nivel de selecciones jugó por Australia a nivel juvenil. Hasta llegó a representar a su país de origen en la última Copa del Mundo Sub 17. Aunque por ahora ha señalado que le gustaría defender los colores de los de Oceanía, igual no se le debe perder el rastro. Recordemos que Lapadula le dijo una vez no a Perú.

A los 11 años llegó a la academia de Belenenses. Tiempo después, Sporting de Lisboa apostó por él y decidió incorporarlo a sus fuerzas básicas. La rompió en la Sub 15, Sub 17 y Sub 19. Fue así que apareció Austria Viena para ficharlo en la temporada 2021, siendo una de los grandes prospectos del conjunto morado. El campeonato pasado, el extremo empezó a ganar rodaje con la reserva y todo hace indicar que el siguiente curso lo hará en el primer equipo.

Matteo Pérez (16 años)

Nació en Suecia el 2005. De dicho país es su progenitora, mientras que su padre le aporta la sangre peruana. Empezó en el mundo del fútbol con el Brommapojkarna, uno de los equipos que mejor forma a los futbolistas en Suecia. Su talento por la banda izquierda, tanto como lateral o como extremo no pasó desapercibido por Hammarby. Lo que vino después fue un giro total a su carrera. A inicios de años firmó un contrato de tres temporadas con el gigante Bayern Munich.

Pese a su edad ya juega en la sub 19 del cuadro bávaro. Durante los últimos meses ha sido titular en los cuatro partidos que le tocó disputar por la Bundesliga Junior Sud U19. En lo que respecta al tema seleccion, ha tenido la chance de mostrarse con la Sub 17 sueca, pero también mantiene vínculo con la FPF. Ha mandado sus videos y se ha reunido virtualmente con las personas encargadas del scouting en la Videna.

La lista continúa

Pensando en lo que se viene para la Selección Peruana, como parte del recambio generacional, al menos hay ocho futbolistas con raíces peruanas en Europa. Estos cuentan con un perfil que los haría formar parte del universo de futbolistas para el siguiente proceso clasificatorio. Solo queda esperar que el tiempo sea su mejor aliado y puedan superarse cada vez más. Esto no solo para el beneficio de sus carreras, sino también porque la ‘Blanquirroja’ podrá obtener esos réditos.

Jugador País de Nacimiento Edad Club Posición Daniel Bergman Suecia 18 Helsingborg U19 Volante Armando Waeber Suiza 19 SC Düdingen Volante / Atacante Fabio Rodríguez Suiza 20 FC Dietikon Extremo Kaj Van Houwelingen Países Bajos 17 ADO Den Haag U18 Volante Juan Pedro Durán España 17 Espanyol Cadete B Arquero Cameron Prats Suiza 20 Servette U21 Volante Renzo Bernuy España 21 A.D Henares Arquero Jan-Oliver Huckstorf Alemania 20 Fortuna Sittard U21 Volante





