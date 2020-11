Los jugadores del primer equipo de Alianza Lima llegaron esta martes hasta Matute, como de costumbre, para realizar los entrenamientos programados de cara al siguiente duelo ante Melgar por la tercera fecha de la Fase 2. Sin embargo, no fue una tarde habitual, ya que no se contó con la presencia de Mario Salas, técnico en los últimos 18 partidos de los íntimos.

Después de varias horas de negociación, el chileno y la directiva blanquiazul llegaron a un acuerdo para dar por finalizado el contrato de Mario Salas como estratega del primer equipo, el cual estaba estipulado hasta finales del próximo año.

En la galería, que se ubica en la parte superior de esta nota, podrás observar cómo fue la llegada de los futbolistas íntimos a Matute para llevar a cabo el entrenamiento que fue dirigido por Guillermo ‘Chicho’ Salas, bajo la supervisión de Daniel Ahmed.

El ‘Comandante’ llegó a Alianza Lima a mediados de año, tras la salida de Pablo Bengoechea, al no haber conseguido los resultados esperados a inicios de la temporada. De este modo, se buscaba que el equipo se recupere en la Liga 1 y pelee por una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, no logró plasmar sus intenciones en el rendimiento del equipo, dejando el plantel a siete fechas de concluir la Fase 2, con un récord de malos resultados para el club: dos victorias, siete empates y nueve derrotas.

Esta cifra lo coloca como uno de los directores técnicos que peor racha tuvo al frente de uno de los clubes más populares del país, tal y como lo vivió Juan Eduardo Hohberg en 1978. Así termina la historia de Mario Salas en Alianza Lima.





