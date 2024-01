Así mismo, tras la llegada de Alejandro Restrepo como director técnico, se empezaron a contratar jugadores que pudieran desarrollar la idea de juego del entrenador colombiano con antecedente bajo el sistema táctico de 3-5-2. Se han fichado a diez jugadores, de los cuales seis son extranjeros (Juan Freytes, Jiovany Ramos, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Cecilio Waterman y Kevin Serna), aunque Serna se nacionalizará. De esta manera los fichajes foráneos se cerraron y así, Alianza apunta al éxito.

Uno más y nos vamos

Es oportuno señalar que Pablo Sabbag renovó contrato hasta el fin de la temporada y que por ahora entrena con la selección de Siria la cual está próxima a participar de la Copa Asia que se desarrollará en Qatar. Catriel Cabellos, Renzo Garcés y Jhamir D’ Arrigo, son los futbolistas nacionales que contrató la institución y ya se encuentran entrenando en la pretemporada, a excepción de Marco Huamán quien luego de su anuncio oficial se reincorporó a la selección Sub 23 que pronto jugará en el Preolímpico.

Con las contrataciones que el club ha realizado el plantel luce repotenciado, sin embargo no se puede decir que ya está cerrado porque falta que se una el último futbolista peruano con el que ya se terminaría de completar el cuadro del 2024. El jugador que está faltando es el mediocampista Christian Neira, quien ha renunciado a Unión Comercio con la intención de firmar por Alianza Lima en condición de agente libre. No estará en ‘La Noche Blanquiazul’ porque los tiempos no calzan, pero será aliancista.

La pelota siempre al 10

Por el buen plantel que el club está logrando y sobre todo porque el ‘cerebro’ del equipo será el uruguayo Sebastián Rodríguez, el último fichaje extranjero, la hinchada está ilusionada en hacer un gran torneo para la conquista del título 2024. ‘Bigote’, quien llegó el pasado miércoles a Lima, ayer completó de forma satisfactoria los exámenes médicos y firmó contrato por un año. Tras ello, por la tarde se instaló en Cieneguilla donde los íntimos hacen la pretemporada con una concentración rígida.

Ahora, Rodríguez, de 31 años, se pondrá a disposición del entrenador colombiano Alejandro Restrepo, quien estaba a la espera de un enganche de sus características para su esquema de juego (3-5-2).

Para ponerse a punto

Por otro lado, el cuadro de La Victoria ya tiene dos encuentros amistosos programados para este mes a pocos días para que inicie la Liga 1 Betsson. El primero de ellos será el lunes 15 en el Estadio Nacional, cuando reciban a Once Caldas por la ‘Noche Blanquiazul 2024′ desde las 9:00 p.m. Del mismo modo, Depor pudo conocer que habrá una segunda ‘Noche Blanquiazul’, pero esta vez en el Mansiche de Trujillo el 21 de enero. Este evento contará a la Universidad Católica como rival internacional.





