Emilio Saba, desde lo colectivo, vivió un año difícil: la Selección Peruana le dijo adiós al Preolímpico Sub 23 en la primera etapa y con Carlos A. Mannucci no logró salvar la categoría. Pero si uno repasa sus registros individuales, se topa con una realidad totalmente distinta. Por ejemplo, fue capitán en el equipo de José del Solar y, junto a las figuras de Diego Romero y Erick Noriega, destacó en la pizarra del certamen desarrollado en Venezuela. Respecto a su etapa con el elenco trujillano, los números no mienten. El lateral derecho alcanzó 1917 minutos en 25 duelos y fue titular en 22 de ellos. A propósito de esos detalles, el defensor volvió a Melgar, club dueño de su pase.

En medio de ello, Depor conoció que en Alianza Lima miran con lupa lo que fue su temporada 2024 (en 2023 alcanzó 2 020′ con ADT). Es decir, tiene minutos y, a su vez, experiencia en altura, luego de su paso en Tarma. Ahora, la operación no será sencilla, pues su carta le pertenece a la institución rojinegra. Veremos qué propone la institución blanquiazul, que en los próximos días tendría que anunciar, de manera oficial, la llegada del técnico argentino Néstor Gorosito. El objetivo es iniciar la pretemporada el próximo 9 de diciembre y pulir la pizarra para buscar el título en la Liga 1 y, de paso, hacer un buen papel en la Copa Libertadores (están en la fase 1).

Cabe señalar que en el Preolímpico Sub 23, Emilio Saba registró cuatro partidos con la Selección Peruana en la fase de grupos: contra Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ojo, solo ante la selección charrúa ingresó en la etapa complementaria; en el resto de cotejos estuvo desde el vamos.

Pero no es el único tema en agenda. La tarea también es definir los jugadores que llegarán del exterior -Sebastián Rodríguez ocupa plaza de extranjero y si bien es el único de los foráneos que tiene contrato, aún es una incógnita su continuidad (Cecilio Waterman, Pablo Sabbag, Adrián Arregui y Jiovany Ramos no seguirían)-. En medio de ello, Depor conoció que en Matute buscarán los siguientes puestos: un arquero, un volante (sería enganche) y dos delanteros. Respecto al tema del ‘1′, se informó que Franco Saravia llegó a Los Chankas y Ángelo Campos tampoco seguiría, a pesar de que aún tiene contrato (en las últimas horas ofrecieron al guardameta argentino Marcos Ledesma, de Gimnasia y Esgrima de La Plata).

Con relación al mediocampo. La idea es que sea creativo, tomando en cuenta que en recuperación ya se cuenta con Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo y se apunta a ampliar el préstamo de Catriel Cabellos (pertenece a Racing Club y todo se resolverá después de las elecciones presidenciales en la ‘Academia’). En ofensiva, los fijos -por ahora- son Hernán Barcos, Paolo Guerrero, Matías Succar y Víctor Guzmán.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





