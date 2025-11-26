Alianza Lima trabaja desde hace semanas en la planificación del 2026 y una de las prioridades de la dirigencia es reforzar el ataque con un futbolista de trayectoria internacional, motivo por el cual el nombre de Darwin Machís tomó gran fuerza en La Victoria. Sin embargo, cuando parecía que el camino estaba despejado, un club importante de Sudamérica irrumpió en la disputa y puso en alerta al cuadro blanquiazul, que ahora debe evaluar si podrá sostener su posición frente a un competidor con historia y ambición. Mientras el plantel continúa enfocado en cerrar bien la temporada de la Liga 1 2025, la interna aliancista empieza a mirar con cautela un escenario que podría cambiar el destino del venezolano.

La presencia de Machís en carpeta responde a la necesidad de Alianza por sumar un extremo capaz de marcar diferencias en torneos internacionales. Con experiencia en ligas como LaLiga, Serie A y la Primeira Liga, el atacante de 32 años encaja en el perfil que busca la institución para encarar su próxima participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores del 2026. Por ello, desde hace semanas se sostenían diálogos preliminares con su entorno.

Pero en las últimas horas se conoció que la camiseta íntima no sería la única que podría vestir el venezolano. Según reportes del entorno futbolístico colombiano, América de Cali, uno de los clubes más populares y tradicionales del continente, ha mostrado un interés concreto en el jugador y evalúa ingresar de lleno en la puja por su fichaje.

La información fue revelada por el periodista colombiano Pipe Sierra, quien detalló que el cuadro ‘escarlata’ mantiene conversaciones con el entorno de Machís desde hace más de un año. Lo que era solo seguimiento se convirtió ahora en una operación formal, pues la directiva del club prepara una propuesta económica para tentarlo de cara a la temporada 2026.

El posible ingreso de América de Cali altera el cuadro inicial que manejaba Alianza Lima. Hasta antes de esta noticia, el club victoriano era el principal candidato para quedarse con el jugador, pero la presencia de un equipo grande del fútbol colombiano podría modificar las preferencias del extremo, especialmente por la visibilidad que brinda la competencia en la que participa el cuadro caleño.

Desde La Victoria, sin embargo, existe optimismo. Voces cercanas al club aseguran que el interés por Machís es real y que se ha avanzado en aspectos deportivos y contractuales. Incluso, algunos analistas locales señalaron en los últimos días que la operación estaría bien encaminada, aunque todavía faltan definiciones claves para considerarla cerrada.

El valor de mercado de Machís, tasado en 600 mil euros, es otro punto que ambas instituciones deberán analizar. Aunque no representa una cifra inalcanzable, sí obliga a evaluar el paquete total entre sueldo, primas y duración del contrato. A ello se suma que el extremo viene de una temporada con altibajos, aunque con minutos destacables en Universidad Central de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR