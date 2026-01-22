Una noticia de extrema gravedad ha sacudido los cimientos del fútbol sudamericano y encendido las alarmas en Alianza Lima en las últimas horas. Desde Argentina, se ha reportado una denuncia formal por presunto abuso sexual que involucra directamente a tres figuras del plantel blanquiazul: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La información, revelada inicialmente por el noticiero Otra Mañana de la señal A24, da cuenta de una presentación judicial realizada por una joven argentina de 22 años, quien señala a los futbolistas peruanos como autores de un hecho que habría ocurrido durante la estadía del equipo en Uruguay, situación que ya está en manos de las autoridades.

De acuerdo con los detalles expuestos en la causa que investiga la Justicia argentina, el episodio denunciado habría tenido lugar en la ciudad de Montevideo. Específicamente, se señala al hotel Hyatt Centric como el escenario donde se habrían desarrollado los hechos, lugar que funcionaba como concentración de la delegación victoriana durante su paso por tierras charrúas.

Según el relato presentado por la denunciante en el expediente, ella habría conocido previamente al defensor Carlos Zambrano. Tras compartir una cena, la joven aceptó una invitación para dirigirse al lugar de alojamiento del plantel de Alianza Lima, indicando en su declaración que no acudió sola, sino acompañada por una amiga.

Alianza Lima hizo pretemporada en Uruguay. (Foto: Alianza Lima)

La denuncia sostiene que, ya en ese contexto dentro del hotel, habrían aparecido posteriormente los otros dos futbolistas mencionados. La acusación detalla que en ese momento se habría producido el abuso sexual con acceso carnal, un hecho gravísimo que ahora es materia de una rigurosa investigación penal por parte de la fiscalía.

Tras el presunto ataque, la joven relató encontrarse en un profundo estado de shock y atravesada por el miedo. Debido a esta situación de vulnerabilidad, decidió no acudir a las autoridades policiales uruguayas en ese instante y optó por regresar de inmediato a Argentina para buscar contención y asesoría legal.

La Justicia argentina ya ha tomado cartas en el asunto e iniciado las diligencias preliminares de la investigación tras recibir el testimonio. Al tratarse de una acusación de esta magnitud contra figuras públicas, el proceso judicial deberá seguir protocolos estrictos para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Primera reacción de Alianza Lima

El cuadro ‘íntimo’ tal como todos, se habría enterado por la noticia que se difundió en dicho medio argentino y de inmediato tomo acciones con los jugadores. Pues estos se encontraban entrenando en Matute desde muy temprano en la mañana. Aproximadamente a las 9 de la mañana fue que se detuvieron los trabajos para separar a los tres implicados.

Tras varios instantes de charla, Depor pudo conocer que los jugadores se retiraron del recinto deportivo. Además, en un primer momento se les comunicó que serán excluidos del plantel por los próximos días y mientras duren las investigaciones. En las próximas horas conoceremos la postura oficial del club a través de un comunicado.

