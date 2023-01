Como se recuerda, el pasado 21 de enero la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en plena disputa por los derechos de transmisión de la Liga 1, envió una solicitud ante el Séptimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima para modificar la medida cautelar, la cual impedía la emisión de los partidos a través de las señales del Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). Ante ello, en último jueves 26, el Poder Judicial aceptó el pedido del máximo ente del fútbol peruano y ordenó que este sea el encargado de autorizar qué señales podrán transmitir los partidos correspondientes del torneo nacional 2023.

Este cambio en la medida cautelar ha generado mucha disconformidad por parte de los clubes opositores a la FPF, quienes consideran que esta medida sigue perjudicándolos. El primero de ellos en manifestarse fue Alianza Lima, que, a través de Diego Guerrero, su abogado y gerente legal, conversó con ‘GOLPERU’ para dar sus impresiones sobre lo acontecido.

En diálogo con ‘GOLPERU’, Diego Guerrero, abogado de Alianza Lima, dio sus impresiones sobre la variación de la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a los derechos televisivos de la Liga 1.

“Es indignante la variación a la medida cautelar que ha salido recientemente. También es sospechoso que se dé antes de iniciar las vacaciones del Poder Judicial. Han habido actos, iniciados por los clubes y el propio Consorcio, que han debido ser resueltos previamente por el juez antes de emitir una medida cautelar”, señaló el abogado de los ‘Íntimos’.

Cuando fue consultado sobre la propuesta que le convenía a Alianza Lima, respecto a los derechos de transmisión de sus partidos en la Liga 1, Diego Guerrero manifestó que la propuesta del Consorcio Fútbol era mejor que el de la Federación Peruana de Fútbol, ya que esta plantea un modelo de negocio incierto y que no les aseguraba un ingreso económico claro.

“Más allá de cualquier tema legal que exista, está de fondo el tema comercial y económico y la subsistencia de las instituciones. La propuesta del Consorcio era mejor, era cierta, ofrecía una mayor cantidad y tenía el respaldo de que hace diez venía cumpliendo de manera puntual. El negocio que propone la Federación es un negocio incierto, un negocio que no tiene una garantizada”, añadió.

Por otro lado, también se refirió a que la propuesta de la FPF solo ocasionaría que se interrumpa el crecimiento económico que han tenido los clubes que han venido trabajando con el Consorcio. “Es difícil entender cuál es la posición de la Federación con esta intensión, ya que a la fuerza está queriendo manejar los derechos de televisión. Veníamos con un sistema que les permitía a los clubes subsistir y crecer, como en este caso Alianza Lima. Sin embargo, se ha querido interrumpir esto, se está queriendo poner en peligro el sustento económico de los clubes”, acotó.

Finalmente, sobre la reunión propuesta por el presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Peruana de Fútbol, Lande Aleman, en donde se busca llegar a un entendimiento sobre este asunto, Guerrero acotó: “Nos han convocado a una reunión, no nos han explicado para qué. Los ocho clubes mantenemos una posición, tenemos la disposición para conversar, pero mientras no nos digan para qué, no vamos a ir”.





