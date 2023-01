Este ha sido un viernes movido en Brasil y en las instalaciones del Pachuca. Santos, club que había demandado al cuadro mexicano por el traspaso indebido de Christian Cueva en el 2020, ganó la demanda en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y recibirá 23.9 millones de Reales (casi 4.7 millones de dólares) como indemnización por la llegada del volante peruano sin previa negociación y sin su consentimiento.

Cristiano Caús, abogado del ‘Peixe’ en la demanda hacia ‘Aladino’ y los ‘Tuzos’, dio detalles sobre el litigio en el TAS y las especificaciones de la sanción hacia el elenco azteca. Queda claro, según sus palabras, que el mediocampista de la Selección Peruana no debió marcharse sin previo aviso y romper el contrato de manera unilateral.

“Apenas se fue Cueva en el 2020, Santos interpuso una demanda en su contra y de inmediato lo trasladó a Pachuca. Las partes pidieron que se publicaran los documentos completos. La decisión solo se publicaría completa en 2021. En mayo de 2021 presentaron la apelación. La esperanza era una respuesta para septiembre. El TAS pidió una prórroga. Hubo cuatro o cinco prórrogas. En ese tiempo había COVID-19 y no habían suficientes condiciones”, manifestó el abogado en diálogo con la ‘Gazeta Sportiva’.

“Para Santos es muy importante porque escuchamos a mucha gente decir que la cancha va a favorecer a los atletas. La cancha tiene que favorecer a los que actuaron correctamente. Un atleta no puede, con un contrato vigente, irse sin justa causa solo porque se quiere traspasar. Todo eso lo hizo en unos días cuando se cerraba la ventanilla mexicana. Para el Santos es muy importante porque un deportista no puede romper un contrato vigente sin una compensación”, añadió Caús.

Esto quiere decir que, por más que considerase que Santos estaba teniendo un trato diferenciado con él –entrenó con la reserva durante dos semanas–, Christian Cueva no debió negociar su pase al Pachuca ya que entrenar por separado del primer equipo por tan poco tiempo no era motivo suficiente para romper su contrato. Así, pues, tras varios meses de espera, este caso ha entrado en sus capítulos finales.

Christian Cuevas solo estuvo durante cuatro meses en el Pachuca tras su salida del Santos. (Foto: Pachuca)

La postura del Pachuca durante el litigio

Según argumentó el Pachuca durante la demanda interpuesta por el Santos, ellos no tuvieron participación directa ni indirecta en la rescisión del contrato de Christian Cueva, ya que esta fue tomada únicamente por el jugador. Incluso, señalan que se contactaron en más de una oportunidad con el cuadro brasileño para llegar a un acuerdo por el traspaso del volante, sin tener respuesta.

Así, pues, los ‘Tuzos’ señalaron que no se beneficiaron de la terminación del contrato entre Cueva y el ‘Peixe’, pues el peruano solo estuvo durante cuatro meses en el club y no jugó más de 52 minutos. Posteriormente quedó libre y no recibieron dinero alguno por concepto de traspaso cuando el volante se marchó al Yeni Malatyaspor de Turquía.





