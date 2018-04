No está lesionado y no apareció ni en lista en los dos últimos partidos que disputó Alianza Lima. Es más, Erinson Ramírez no ha sumado minutos de manera oficial en el Torneo de Verano. Entonces, ¿Por qué Pablo Bengoechea no lo considera, a pesar de que es uno de los elementos más desequilibrantes que tiene, junto Alejandro Hohberg y Kevin Quevedo?

La última vez que Erinson Ramírez jugó por Alianza Lima fue para el choque de preparación ante Sport Boys. A partir de ese momento, una de las promesas íntimas desapareció. Por eso, muchos hinchas se metieron a sus redes sociales, para saber qué hace el futbolista.

Días atrás, Ramírez dedicó un mensaje a su natal Pisco. En la fotografía se le aprecia al lado de un grupo de amigos. Y, de paso, declaró a su tierra como cuna de fanáticos íntimos.

Ojo, la última vez que Ramírez salió en lista fue para el choque que protagonizó Alianza Lima ante UTC de Cajamarca. Erinson apareció en la banca de suplentes, pero no ingresó.

La temporada pasada, Erinson Ramírez fue considerado por Pablo Bengoechea. Se convirtió en una pieza de recambio fundamental. Hasta se ganó la titularidad en un par de ocasiones. Marcó un gol en la altura de Huancayo, y Luis Aguiar lo elogiaba constantemente.

