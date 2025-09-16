El fútbol peruano atraviesa un momento especial en el ámbito internacional y uno de los protagonistas de este presente es Alianza Lima. El cuadro íntimo no solo sigue en competencia en la Copa Sudamericana, donde clasificó a los cuartos de final, sino que también recibió un importante reconocimiento fuera de las canchas. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su más reciente ranking mundial de clubes y, en esta ocasión, el elenco victoriano logró colocarse como el mejor equipo peruano posicionado, dejando atrás a sus principales rivales como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

El presente de los íntimos se refleja en los números. Alianza Lima ocupa la casilla 102 del mundo con un total de 149.75 puntos, cifra que lo sitúa muy por encima de cualquier otro club nacional. Este resultado no solo premia su desempeño internacional, sino que también refuerza el impacto que ha tenido su participación en torneos continentales a lo largo de la temporada.

Universitario de Deportes, vigente bicampeón de la Liga 1, aparece en el puesto 187 con 110.25 puntos. Aunque los cremas tuvieron una campaña destacada en la Copa Libertadores, no lograron escalar tanto como su clásico rival. De esta manera, el eterno debate entre hinchas vuelve a encenderse, con los números favoreciendo esta vez al club blanquiazul.

Más atrás se ubican otros equipos peruanos que también dijeron presente en torneos internacionales. Cienciano ocupa el lugar 265 con 86.25 puntos, mientras que Melgar se encuentra en la posición 284 con 83.5 unidades. Sporting Cristal, que en años anteriores lideraba esta tabla para el Perú, se quedó en el puesto 341 con 72.25 puntos. Finalmente, Atlético Grau completa la lista en la casilla 386 con 67.75.

La IFFHS destacó que los resultados en torneos internacionales han sido determinantes para el ascenso o descenso de los clubes en la clasificación. En ese sentido, el recorrido de Alianza Lima eliminando a rivales de peso como Boca Juniors en Argentina o Grêmio en Brasil fue clave para su salto en el ranking.

Cabe resaltar que este listado tiene un alcance global y, como era de esperarse, los primeros lugares están dominados por gigantes europeos. El París Saint-Germain lidera con 543 puntos, seguido de Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán y Barcelona. El mejor sudamericano en la tabla es Flamengo, que se ubica en la octava posición.

Para Alianza, esta noticia llega en un momento crucial, ya que en pocos días disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. La confianza en el plantel es alta y este tipo de reconocimientos generan un plus anímico que puede ser determinante de cara a sus próximos retos.

Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Sudamericana ante la U de Chile. ¿Habrá revancha del cruce ocurrido en 2010? Foto: Alianza Lima.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Luego de varios días de incertidumbre por conocer la decisión de la CONMEBOL, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras la próxima semana, en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus.

