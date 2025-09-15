El Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 vio el regreso de Jesús Castillo al fútbol peruano y el volante eligió a Universitario de Deportes como su destino. Procedente de Gil Vicente, volvió para obtener continuidad y, con el paso de los partidos, distintos factores comenzaron a brindarle esta oportunidad de lucir su juego. El pasado fin de semana, fue titular ante Melgar y demostró que tiene el objetivo claro; eso sí, también dejó claro que existió una posibilidad de jugar por Alianza Lima.

En entrevista con RPP, Castillo mostró su punto de vista y retrató el presente que vive en Universitario. En primera instancia, habló de la victoria ante Melgar en Arequipa. “Fue un lindo partido y con goles. Fue emotivo y el momento clave fue cuando nos hicieron el gol, supimos reaccionar”, dijo.

Además, destacó que el buen presente se debe a la unión que tiene el plantel para afrontar este tipo de situaciones: “Cuando llegué al club sé que hay mucha entrega y dinámico. Me acoplé bien al grupo y me siento cada vez más cómodo. Esto es mérito de todo el equipo”.

Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

Jesús Castillo se incorporó a Universitario en el Torneo Clausura y marcó su retorno a la Liga 1 (jugó en Sporting Cristal). Sin embargo, el afán de tener minutos de juego lo llevó a escuchar todo tipo de ofertas, por lo que surgieron los rumores que Alianza Lima estuvo interesado en su fichaje.

“Creo que sí, que hubo una oferta formal. Yo sinceramente no la llegué a ver y conocía al profesor Fossati. Ya sabía lo que quería él fue el que me convenció para llegar”, contó el volante que cuenta con 10 partidos oficiales con la camiseta crema y participó de los ocho disputados en el Clausura.

En ese sentido, reveló que Fossati fue un eje fundamental en esta gestión: “No tenía nada claro. Estaba dispuesto a escuchar todas las posibilidades y cuando el ‘profe’ me llamó, pues ahí me convenció. No (si es que hubo una llamada de la tienda celeste)”.

Castillo tampoco fue esquivo a la actualidad de la Selección Peruana porque fue parte del proceso en las Eliminatorias. En 2024, fue convocado de manera habitual en el periodo de Jorge Fossati como DT y también disputó la Copa América, sin embargo, para el 2025 el panorama fue distinto.

“No nos fue tan bien en esta eliminatoria. Hicimos grandes partidos, pero no nos acompañaron los resultados. Fue eso. Además, el tema administrativo está de más hablarlo”, agregó el volante que tuvo la oportunidad de marcar su primer gol con la camiseta bicolor en un amistoso ante República Dominicana.

Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR