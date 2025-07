Facundo Callejo es el goleador de la Liga 1 2025 con 15 tantos y el último fin de semana, en el triunfo de Cusco FC sobre Alianza Lima, estiró su racha anotando el 2-0 definitivo con una soberbia definición. El conjunto imperial fue ampliamente superior en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y, por más que los blanquiazules tuvieron algunas chances para marcar, no fueron capaces de siquiera acortar distancias.

Aunque ya pasaron dos días de aquella victoria de los dirigidos por Miguel Rondelli, Callejo utilizó sus redes sociales para referirse al que le marcó a los íntimos. Más allá de su gran control y soberbia definición tras el pase de Iván Colman, el argentino hizo hincapié en los 44 toques previos a su remate, algo que evidenció la superioridad de los dorados en el segundo tiempo.

Cusco FC fue moviendo el balón de un lado a otro y poco a poco Alianza Lima fue cediendo espacio, especialmente en el centro del campo. Ese mal repliegue le dio todo el tiempo del mundo Colman, quien con un sutil toque asistió a Callejo. El ‘9’, por supuesto, remarcó dicho hecho que graficó la idea de juego de Rondelli. “44 toques y gol”, escribió en su cuenta de Instagram y X.

Facundo Callejo tiene contrato con Cusco DFC hasta finales del 2027. (Foto: Liga 1)

Asimismo, el atacante de 33 años, quien hace poco renovó con Cusco FC hasta diciembre del 2027, valoró este buen arranque en el Torneo Clausura y destacó la importancia de vencer a un rival como Alianza Lima. “Gran triunfo en casa ante uno de los mejores rivales del país, arrancamos el Clausura con tres puntos más que importantes. El camino es largo. Vamos que vamos”, escribió.

Callejo llegó al cuadro cusqueño como refuerzo para esta temporada y pocos esperaban que tuviera esta brutal explosión goleadora. Con 14 goles en el Apertura y uno en el Clausura, el argentino ya superó las 11 anotaciones que registró Luis Ramos en el 2024, quien dejó club para tener su primera experiencia en el extranjero al fichar por el América de Cali.

Aunque en este mercado de pases fue pretendido por The Strongest de Bolivia, Cusco FC no perdió el tiempo y rápidamente gestionó su renovación para asegurar sus goles. El buen presente de los dorados no se explicaría sin su goleador: marchan segundos en el acumulado con 37 puntos y están a cinco del líder Universitario de Deportes (42), manteniéndose en la pelea por ingresar a los play-offs de la Liga 1 2025.

¿Facundo Callejo seguirá en Cusco FC para el próximo año? Todo dependerá de si aparece algún club con la decisión de comprar su pase, entendiendo que su contrato vence en el 2027. El nacido en Tandil, por su parte, hace poco declaró en L1 Radio que no se corre de los desafíos y no tendría ningún problema en analizar llegar a algún grande del fútbol peruano si es que se presenta la oportunidad.

“Sin duda que motiva, no solo a mí, sino a cualquier jugador le gustaría jugar en un equipo grande de cualquier país. Es motivante. Agradezco a esos hinchas que me brindan su cariño, los de la ‘U’ me escriben más”, declaró a mediados de julio, recordando los mensajes que recibe por parte de los fanáticos cremas.

Facundo Callejo llegó a Cusco FC proveniente de Aucas de Ecuador. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Lima, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 27 de julio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en el servicio de DIRECTV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Fanatiz y Zapping. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR