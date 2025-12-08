La eliminación en playoffs dejó en claro que Alianza Lima necesita ajustar varias piezas de cara al 2026, y dentro de ese análisis el puesto de delantero centro aparece como una prioridad inmediata. Sin Hernán Barcos para la próxima temporada y con la obligación de mantener un ataque competitivo, en Matute ya comenzaron a revisar alternativas dentro y fuera del continente. En medio de esa búsqueda, surgió un nombre que generó ruido entre los hinchas: el de Federico Girotti, atacante argentino que estuvo frente a los íntimos en la última Copa Libertadores y que hoy vive un escenario particular en Talleres. Su situación contractual, su rol en el equipo cordobés y el contexto económico de Alianza permiten que la posibilidad gane espacio, aunque todavía no se trate de una operación cerrada.

El interés se conoció públicamente luego de que el periodista Horacio Zimmerman revelara que el cuadro victoriano incluyó al delantero dentro de su lista de opciones para el próximo año. Su presencia en la nómina no es casual: el comando técnico lo vio de cerca en el torneo internacional, donde mostró un juego físico, directo y útil para disputas en área, características que Alianza perdería con la salida del ‘Pirata’.

Más allá del nombre, lo llamativo es que Federico Girotti atraviesa un momento de incertidumbre en Talleres. Según reportes desde Argentina, el atacante ya fue informado de que no entra en los planes de Carlos Tévez para la campaña 2026, lo que deja abierta la puerta a recibir ofertas. Ese detalle podría facilitar cualquier negociación, ya que el club cordobés está dispuesto a escuchar propuestas de distintos mercados.

En Matute consideran que la inversión por un ‘9’ debe ser sólida y estratégica, sobre todo en una temporada donde el club deberá sostener la carga económica de la cláusula de salida de Néstor Gorosito. Aun así, voces cercanas a la dirigencia sostienen que, si se apuesta por un refuerzo de jerarquía en ofensiva, el presupuesto permitirá competir sin problemas por un delantero del perfil de Girotti.

La carrera del atacante respalda su presencia en la agenda íntima. Formado en River Plate, con pasos por San Lorenzo y posteriormente Talleres, Federico Girotti sumó presencia internacional, minutos importantes en Copa Libertadores y capacidad para adaptarse a diferentes sistemas. Aunque sus números recientes no fueron los mejores en liga, su rendimiento en torneos internacionales llamó la atención del fútbol peruano.

En la última temporada con Talleres, disputó una buena cantidad de encuentros entre Liga Profesional, Libertadores y copas locales. Su aporte ofensivo fue irregular, pero dejó una impresión positiva en los duelos ante Alianza Lima en fase de grupos, donde marcó presencia física y participación destacada en área rival.

Federico Girotti. (Foto: Talleres)

Además, la aparente salida inminente de Hernán Barcos obliga a Alianza Lima a moverse con rapidez. El club no quiere improvisar en el ataque y busca a un delantero que pueda adaptarse rápido al equipo, soportar el ritmo internacional y aportar goles desde el inicio del año. Por ello, seguir el caso de Girotti se volvió una prioridad dentro del mapa de refuerzos.

Mientras tanto, desde Argentina se señala que la relación entre el jugador y Talleres estaría desgastada, motivo por el cual ambas partes ven con buenos ojos un traspaso. El delantero continúa entrenando de manera independiente a la espera de novedades, mientras su círculo decide cuál será la mejor opción para retomar protagonismo en 2026.

En Alianza Lima, el nombre está sobre la mesa, pero aún quedan evaluaciones internas antes de dar un paso concreto. La decisión final dependerá de factores económicos, deportivos y del avance de otras alternativas. Lo cierto es que el puesto de ‘9’ sigue vacante y el club necesita cerrarlo pronto, por lo que no sería sorpresa que el interés hacia el argentino siga creciendo en los próximos días.

