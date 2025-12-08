Luego del amargo desenlace para Alianza Lima en su último encuentro frente a Sporting Cristal, alrededor de La Victoria solo impera la tensión y las dudas. Néstor Gorosito fue cesado de su cargo como director técnico pese a que había renovado por todo el 2026, dejando un panorama incierto con miras a una pretemporada que ya está planificada para realizarse en Uruguay. Siendo Perú 4 en la Copa Libertadores 2026 y teniendo el tiempo en contra, el área deportiva blanquiazul, encabezada por Franco Navarro como director deportivo, no tendrá descanso en lo que resta del 2025.

En medio de esta incertidumbre, hay un tema que no van a pasar por alto en el cuadro íntimo: la conformación del plantel. Esto no solo supone salidas, renovaciones y una evaluación exhaustiva para saber quién se va y quién se queda, sino también acelerar algunos procesos para la contratación de nuevos jugadores. Precisamente en este punto entra a tallar el nombre de Darwin Machís.

Según se informó hace algunas semanas, el venezolano, con pasado el fútbol español e italiano, fue contactado por Alianza Lima para ofrecerle sumarse a su proyecto deportivo y convertirse en uno de sus primeros fichajes extranjeros del 2026. No obstante, con la salida de Gorosito y los cambios bruscos que se avecinan en la interna, los diálogos aparentemente han quedado en el aire.

Justamente el último fin de semana, el futbolista de 32 años salió campeón de la Liga FUTVE con la Universidad Central de Venezuela (UCV), luego de vencer Carabobo con un global de 3-1 en la definición por el título. Además de dar detalles respecto a su futuro, el exjugador del Real Valladolid habló sobre su salida de Europa y explicó qué significó para él volver a jugar en su país.

“No fue fácil tomar esta decisión, pero estaba convencido que el equipo quería contar conmigo. Colectivamente y personalmente lo tomé por tener más minutos, por lo que había pasado con la selección”, señaló, haciendo hincapié en el distanciamiento que tuvo de la Selección de Venezuela.

Darwin Machís ganó la Copa y Liga de Venezuela con la UCV. (Foto: FVF)

Darwin Machís no solo salió campeón nacional con UCV, sino también levantó la Copa de Venezuela luego de imponerse derrotar a Carabobo por 4-3 tras una fatídica definición por penales. “La verdad que muy contento por aportar en Copa de Venezuela y esta estrella es muy especial. Ahora metí un gol bastante especial también”, agregó en diálogo con los medios de comunicación.

En vista de que finaliza su vínculo contractual con la UCV, Machís no ocultó que tiene ofertas sobre la mesa. Y es que además del interés de Alianza Lima, América de Cali lo contactó formalmente para hacerse con sus servicios. “No es un secreto que hay opciones, pero nos vamos a tomar unos días para decidir bien y ver que es lo que pasa”, comentó.

En ese sentido, antes de esclarecer su futuro para el 2026, el nacido en Tucupita quiere tomar un descanso y dejar todo en manos de su representante. “Ahora mismo tengo opciones de unos cuantos equipos, pero lo más importante es despejar un poco la mente, disfrutar este título con la familia y ya luego veremos en unos días que es lo que pasa”, remarcó. ¿Se decidirá por Alianza Lima o América de Cali? El panorama se esclarecerá pronto.

Darwin Machís definirá su futuro tras las propuestas de Alianza Lima y América de Cali. (Foto: FVF)

