Alianza Lima intentó llegar a un acuerdo con el delantero uruguayo, Federico Rodríguez, para que continúe vistiendo la camiseta blanquiazul, sin embargo, el jugador decidió dar un paso al costado para regresar a su país natal debido a temas familiares que le urge resolver.

A través de una entrevista con UCI noticias, el delantero se refirió al apoyo incondicional de todos los hinchas íntimos y también habló sobre las criticas que llegaron en su momento.

“Como siempre dije, me sentí y nos sentimos locales en todas las canchas. Uno a veces entiende las críticas, son parte de pertenecer a un club grande y uno lo tiene que aceptar. Agradecerles por todo lo que viví, no solo a ellos, sino también al cuerpo técnico que tocó en su momento que era Pablo, a este nuevo cuerpo técnico también, que me brindaron todo su apoyo y a la dirigencia que fueron los que me dieron la posibilidad de trabajar acá en Perú”, aseguró.

“Me voy muy contento porque tuve un muy buen desempeño, así que me voy tranquilo, feliz y quiero agradecer también a todos los compañeros con los que me ha tocado compartir vestuario. Todo este tiempo juntos fue una experiencia muy linda”, continuo.

Cabe precisar que el futbolista ya se desvinculó oficialmente del club y aún no consigue la forma de viajar rumbo a Uruguay, debido a que las fronteras continúan cerradas a causa del COVID-19. Sin embargo, el jugador asegura que se encuentra buscando la manera de lograr su objetivo y reencontrarse pronto con su familia.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: tres posturas básicas de yoga