Uno de los jugadores uruguayos que dejó Alianza Lima esta temporada fue Luis Aguiar. Su salida fue criticada y mucho se habló al respecto, pero quien conoce las razones que llevaron al atacante uruguayo a retornar a su país es Fernando Farah, integrante del Fondo Blanquiazul.

En una entrevista con América TV reveló los motivos que empujaron a Aguiar a cortar de golpe su segunda experiencia en La Victoria. “Aguiar manifestó mucha incomodidad, tanta que el mismo profesor (Salas) pidió que ya se vaya. Decía: ‘no puede estar quejándose todo el tiempo’”, precisó para el programa Fútbol en América.

Sin embargo, su incomodidad estaba fundamentada porque Aguiar “tenía argumentos como que los borrachos juegan. El manejo del profesor lo estaba cuestionando”, entre otros.

El atacante ‘charrúa’ sabía que sería blanco de críticas tras su salida del club, por lo que emitió un mensaje contundente a los medios, cuando se anunció que no continuaría más con los íntimos, durante el tiempo que estuvo al mando Mario Salas.

“Aguiar no abandonó ningún ‘barco’, y que las preguntas se las hagan al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, a los que no fueron profesionales y jamás les importó la institución y fueron defendidos por dirigentes, cuerpos técnicos, gerentes, etc.”, sostuvo aquella oportunidad.

Luis Aguiar fue uno de los cinco jugadores que dejaron el Alianza Lima antes de que culmine la temporada 2020. Adrián Balboa y Federico Rodríguez fueron los primeros, les siguieron Cristian Zúñiga y Aldair Fuentes, aunque por diferentes motivos.

VIDEO RECOMENDADO

Full Deporte por Depor: la postura sobre el audio de Ahmed y el presente de Alianza Lima